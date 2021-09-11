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متحف بروكلين يتحوّل إلى "حديقة سحريّة" لاستقبال "ديور"

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مدخل المعرض

متحف بروكلين يتحوّل إلى "حديقة سحريّة" لاستقبال "ديور"

يروي معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" الذي افتُتح في متحف بروكلين قصة مسيرة 75 عاماً من تاريخ دار Dior

العربية.نت - رانيا لوقا

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حقّق معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" أرقاماً قياسيّة في أعداد الحضور لدى تنظيمه في العاصمتين الفرنسيّة والبريطانيّة خلال عامي 2017 و2019. وهو يزور اليوم مدينة نيويورك خلال أسبوع موضتها قبل أن يحطّ رحاله قريباً في قطر، ليروي قصة جديدة عن أحد روّاد عولمة الموضة في عصرنا الحديث.

حقّق المصمم الفرنسي كريستيان ديور بداية نجاحاته في العام 1947 مع تقديمه لأول مجموعاته من الأزياء، فهو أطلق ما يُعرف بطراز "نيولوك" الذي أحدث حينها ثورة في عالم الموضة عبر خطوطه المحدّدة التي تُبرز نحافة الخصر واستدارة الوركين عبر التنانير المنحنية والطويلة.

تصاميم ديور على أغلفة أشهر مجلات الموضة العالمية
  • تصاميم ديور على أغلفة أشهر مجلات الموضة العالمية
  • الملصق الخاص بالإعلان عن المعرض
5 صور
تصاميم ديور على أغلفة أشهر مجلات الموضة العالمية
تصاميم ديور على أغلفة أشهر مجلات الموضة العالمية
الملصق الخاص بالإعلان عن المعرض
الملصق الخاص بالإعلان عن المعرض

خلال تلك الفترة، دُعي السيد ديور إلى الولايات المتحدة لتسلّم جائزة "متاجر نيمان ماركوس الفاخرة". ورغم النجاح الذي حققه، واجهته في مدينة شيكاغو مظاهرات لنساء رافضات لتنانيره الطويلة كونها تتميّز بطرازها القديم وتشبه برأيهن "تنانير الجدات".

في العام 1948، افتتح السيد ديور مقراً لدار أزيائه في مدينة نيويورك التي سحرته بأجوائها، ومنها انطلق ليتحوّل إلى أحد روّاد عولمة الموضة في عصرنا الحديث.

- بين الموضة والفن:

يروي معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" الذي افتُتح يوم أمس الجمعة في متحف بروكلين قصة مسيرة 75 عاماً من تاريخ دار Dior. وذلك بدأً من تأسيسها على يد كريستيان ديور ومروراً بالمصممين الذين حافظوا على نجاحها بعد وفاته في العام 1957، من إيف سان لوران وصولاً إلى ماريا غرازيا كيوري التي تشغل حالياً منصب المديرة الفنيّة لدار Dior وهي أول امرأة يُعهد إليها بهذه المهمة في تاريخ الدار.

4 صور

يُقام المعرض في صالة "الحديقة الساحرة" داخل متحف بروكلين، وهو يتضمّن 300 إطلالة تمّ توزيعها من الأرضيّة إلى السقف وعلى مدار 360 درجة. حوالى ثلثّي القطع المعروضة لم يسبق عرضها في نُسخ المعرض التي أقيمت سابقاً في باريس ولندن. وفد حرص المتحف على إطلاق حوار بين الفن والموضة، خاصةً أن السيد ديور كان شغوفاً بالأعمال الفنيّة وهذا ما يبدو جلياً عبر تصاميمه. وقد تمّ الربط بين مجموعة من الأعمال الفنيّة المتنوّعة من مقتنيات المتحف وتصاميم دار Dior.

يتضمّن المعرض أيضاً صوراً لأغلفة أشهر مجلات الموضة التي تزيّنت بتصاميم Dior، بالإضافة إلى قسم مخصّص لصور فوتوغرافية تُخلّد أزياء الدار بعدسة أشهر المصممين العالميين. من المقرر أن يستمر هذا المعرض حتى 20 فبراير من العام 2022، أما سعر بطاقة الدخول إليه فيبلغ 25 دولارا أميركيا.

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