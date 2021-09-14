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عارضة أزياء سعودية.. تخطف الأنظار في "نيويورك"

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عارضة الأزياء صوفي الشهري

عارضة أزياء سعودية.. تخطف الأنظار في "نيويورك"

اقتحمت عالم الأزياء انطلاقا من شغفها وحبها لهذا المجال منذ أكثر من عام

العربية.نت - نادية الفواز

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خطت عارضة الأزياء السعودية "صوفي الشهري" بخطواتها الرشيقة إلى جانب عارضات الأزياء العالميات على خشبات عروض أسبوع الموضة في نيويورك بأمريكيا، هذه المسيرة لعارضة الأزياء السعودية تعتبر إضافة كبيرة وجديدة في توجهها نحو العالمية، من خلال هذه المشاركة بإطلالتها المتميزة التي تعكس قوة المرأة واستقلاليتها.

وفي إطار ذلك، نشرت عارضة الأزياء "صوفي الشهري" عبر حسابها في الانستغرام صورًا لمشاركتها بأسبوع الموضة في نيويورك، معربة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تعني لها الكثير، والتي تعجز الكلمات عن وصفها -على حد تعبيرها-.

صوفي الشهري
صوفي الشهري

وبحسب مطلعون، أن المنافسة في مجال عروض الأزياء العالمية تعتبر من المنافسات الصعبة والتي تحتاج الى رغبة ملحة وشجاعة لخوض هذا المجال مع الطموح والإصرار، إلا أن "صوفي" اثبتت جدارتها وقوة عارضات الأزياء السعوديات، المليئات بالثقة والقدرة على المنافسة وتحدي الصعاب للوصول للعالمية.

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يذكر أن عارضة الأزياء صوفي الشهري، قد اقتحمت عالم الأزياء انطلاقا من شغفها وحبها لهذا المجال منذ أكثر من عام، متسلحة بطموحها ورغبتها في الدخول إلى هذا المجال، لتمثل الاهتمام السعودي بثقافة الأزياء، سواءً كان هذا الاهتمام بالتصميم أو بالعرض، لتعبر قوة الأزياء لدى السعوديات.

هذا، وقد دخلت النساء السعوديات وبشكل مبهر عالم الأزياء والموضة العالمية، فتخطّين حدود السعودية حتى وصلن إلى المنصات العالمية، ولفتن الأنظار بملامحهن العربية الجذابة، لتؤكد ما تشهده السعودية من تطور غير مسبوق للحركة الإبداعية وصناعة الموضة وعرض الأزياء، مما يجعلها حاضرة وبقوة عالميا في هذه المجالات.

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