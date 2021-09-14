13 إطلالة يصعب نسيانها لنجمات "ميت غالا"2021

يُصنّف حفل "ميت غالا" على أنه "أوسكار الموضة"، وهو يعود إلينا بعد طول غياب بإطلالات تختلط فيها الغرابة بالأناقة لتليق بإحدى أشهر المناسبات العالميّة المنتظرة.

اقتصر عدد الحضور في حفل "ميت غالا" الذي أقيم مساء أمس على هامش أسبوع نيويورك للموضة على 400 مدعو فقط، نظراً للتدابير التي تمّ اتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كوفيد19. وقد طُلب من الضيوف اعتماد أزياء مستوحاة من عنوان "أميركا: قاموس للموضة" الذي تمّ اختياره كموضوع للحفل والمعرض الذي يرافقه.

تمّ تأجيل هذا الحفل عن موعده الرسمي في الاثنين الأول من شهر مايو حوالي 5 أشهر نتيجة الوضع الصحي المضطرب الذي فرضه وباء كورونا، وهذا ما جعل هذا الحدث يلقى اهتماماً متزايداً خاصةً بعد أن تمّ إلغاؤه العام الماضي نظراً للتدابير الصحيّة التي فرضتها الجائحة. تعرّفوا على 13 إطلالة يصعب نسيانها طبعت هذا الحفل الذي أقيم مساء أمس في مدينة نيويورك.





يارا شاهدي لوبيتا نيونغو كاري موليغان



1- اختارت العارضة الشهيرة إيمان الظهور بأضخم الإطلالات التي تمّ تسجيلها في هذا الحفل والتي حملت توقيع دار Harris Reed. تألفت هذه الإطلالة من جامبسوت تمّ تنفيذه بخامة البروكار الذهبي ترافق مع تنورة كبيرة وأكسسوار ضخم للرأس غطاهما الريش. يُذكر أن المصمم هاريس ريد استوحى هذه الإطلالة من "ثقافة البالروم" التي عرفها العصر الذهبي في أميركا والتي تتميّز بنزعة رومانسيّة خاصة وفريدة.

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2- في أول مشاركة لها في هذا الحفل، فاجأتنا المغنية بيلي آيليش بإطلالة أميريّة استحضرت من خلالها شخصيّة النجمة الراحلة ماريلين مونرو. حمل ثوبها المصنوع من التول توقيع دار Oscar de La Renta وقد نسّقته مع خواتم وأساور ماسيّة من Cartier. وكانت آيليش اشترطت على دار Oscar de La Renta الإقلاع عن استعمال الفرو الطبيعي في أزيائها لتقبل بارتداء هذا الثوب.

3- اختارت العارضة يارا شاهدي إطلالة مستوحاة من شخصيّة النجمة الأميركيّة الأسطوريّة جوزفين بايكر. حمل زيّها توقيع دار Christian Dior، وقد ترافق ثوبها المطرّز بكثافة مع حزام رفيع حدّد الخصر، قفازات طويلة، وأكسسوار للرأس انسدلت منه طرحة طويلة، بالإضافة إلى مجوهرات ماسيّة حملت توقيع دار Cartier الفرنسيّة.

4- كانت النجمة الباربادوسيّة ريهانا آخر الواصلين للمشاركة بهذا الحفل. وقد اعتمدت إطلالة دراميّة حملت توقيع دار Balenciaga اتخذت شكل معطف من النايلون مُنفّذ بأسلوب الخياطة الراقية، وكمّلت إطلالتها بمجوهرات من Bulgari تزيّنت بحوالي 270 قيراطا من الماس.









كيم كردشيان سيينا ميللر جيجي حديد سيرينا ويليامز ريهانا

5- بدت العارضة الأميركيّة كيندال جينير متألقة بإطلالة حملت توقيع Givenchy Haute Couture صُممت خصيصاً لها وتمّ تطريزها يدوياً بحبيبات الكريستال.

6- اختارت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد إطلالة ذات طابع كلاسيكي حملت توقيع دار Prada. وقد نسّقت ثوبها الأبيض والأسود مع قفازات جلديّة طويلة وعقد ماسيّ. وكان لافتا تغيير لون شعرها إلى الأحمر الذي تناسق بشكل كبير مع إطلالتها.

7- بدت الشاعرة أماندا غوردون مشرقة في إطلالتها التي حملت توقيع دار Vera Wang وجسّدت سماء ليلة تزيّنها النجوم. وقد تمّ تطريز ثوبها يدوياً بحوالي 300 حبة من الكريستال كما دخلت هذه الحبيبات في ماكياجها وزيّنت أكسسوار الرأس الذي اعتمدته. حملت أماندا بيدها حقيبة على شكل كتاب تزيّن بعبارة "Give us your tired" أي "أعطني تعبك" المأخوذة من قصيدة محفورة على تمثال الحريّة.

8- اختارت النجمة إميلي بلانت تصميماً فاخراً ولافتاً حمل توقيع دار Miu Miu. تألفت إطلالتها من ثوب شفّاف مطرّز بالكامل بالكريستال ترافق مع "كاب" أبيض ينسدل من العنق ويلتفّ حول الصدر وصولاً إلى الأرض. تميّزت إطلالتها بطابع "الريترو" الذي اختلط مع لمسات عصريّة وفاخرة تجلّت في مجوهراتها وفي أكسسوار الرأس الذي تزيّن بالنجوم.



بيلي آيليش إميلي بلانت

9- إطلالة دراميّة فاخرة اعتمدتها الرياضيّة سيرينا ويليامز وحملت توقيع دار Gucci. وهي تألفت من جامبسوت من الدانتيل الفضي تمّ تطريزه بنجوم زهريّة رافقه "كاب" طويل من الريش المتعدد الألوان. جسّدت سيرينا عبر هذه الإطلالة شخصيّة بطلة خارقة مستوحاة من الأفلام الهوليووديّة.

10- بدت الممثلة سيينا ميللر متألقة في حفل "ميت غالا" بثوب من الدانتيل الذهبي تزيّن بحبيبات الستراس وترافق مع معطف من الفرو. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Gucci الإيطاليّة.

11- اختارت النجمة كاري ماليغن ثوباً باللون الوردي النيوني حمل توقيع دارValentino تميّز بتنورته الكبيرة والكاب الذي رافقه.



إيمان الشاعرة أنماندا غورمان

12- اعتمدت النجمة لوبيتا نيونغو إطلالة اختلطت فيها خامة الدنيم مع القماش المطرّز حملت توقيع دار Versace. وقد نسّقت إطلالتها مع عقود ماسيّة وخواتم وأساور حملت توقيع دار De Beers.

13- كانت إطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان الأكثر إثارةً للجدل في هذا الحفل، فهي كانت مغطّاة بالكامل ومتشحة بالسواد مما جعل التعرّف عليها صعباً. حملت هذه الإطلالة توقيع ديمنا غفاساليا المدير الإبداعي لدار Balenciaga، وهو رافق كيم إلى الحفل.