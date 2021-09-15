8 مزادات علنيّة لبيع مقتنيات أشهر مصمم أزياء في العالم

يُعتبر مصمم الأزياء كارل لاغلافيلد شخصيّة استثنائيّة لا تتكرر في عالميّ الموضة والفن. ترك رحيله في العام 2019 فراغاً كبيراً كونه أحد رموز القرن الواحد والعشرين. وهو جمع طوال تاريخه في مجال الابتكار والإبداع مجموعة من المقتنيات الثمينة يُعرض جزءاً منها في عدد من المزادات العلنيّة التي تنظّمها دار "سوثبي" قريباً.

أكثر من 1000قطعة من مقتنيات المصمم الألماني الراحل كارل لاغرفيلد تُعرض في مجموعة من المزادات تبدأ دار "سوثبي" بتنظيمها في القسم الأخير من العام الحالي وفي العام المقبل. يبلغ عدد هذه المزادات ثمانية، على أن تتضمّن أغراضاً شخصيّة، أعمالاً فنيّة، سيارات، قطع أثاث وديكور، ومئات الأزواج من القفازات.

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كان لاغرفيلد يمتلك منازل في برلين، نيويورك، باريس، وموناكو. وهو جمع فيها مجموعة كبيرة من المقتنيات الفاخرة بالإضافة إلى إلى الأغراض الشخصيّة. أما المزادات فسيتمّ إجراؤها في 3 أماكن هي: باريس، كولونيا، وموناكو.

القسم الأول من المقتنيات سيتمّ عرضه في مزادين يقامان في موناكو وباريس بين 3و15 ديسمبر المقبل، أما القسم الثاني منها فسيعرض في مدينة كولونيا في شهر مارس من العام 2022، على أن يتمّ بعد ذلك تحديد مواعيد المزادات المتبقية.

من المنتظر أن تتضمن هذه المزادات عرض أعمال فنيّة تحمل توقيع جيف كونز وتاكاشي موراكامي، أثاث وقطع للديكور تحمل توقيع مصممين كبار أمثال: مارك نيوسن، مارتن سزيكيلي، جينو سرفاتي، وأندري مار بالإضافة إلى لوحات تحمل توقيع الرسامين جورج لوباب ولودويغ هوهلوين. على أن تتراوح أسعار هذه القطع بين 235$ و70000$.

من القطع التي سيتضمنها المزاد أيضاً سيارات رولز رويس ومجموعة كبيرة من القفازات الجلديّة بدون أصابع التي كانت الرفيقة الدائمة للمصمم في العقدين الأخيرين من حياته. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأزياء والأكسسوارات التي تحمل توقيع دور Dior، وYves Saint Laurent، وComme des Garcons، وMartin Margiela.

وقد أعلن بيير موثيس الذي يشغل منصب نائب رئيس دار "سوثبي" في فرنسا أن هذه المزادات تُشكّل تحيّة تقدير لهذا المصمم الفريد والمبدع بشكل استثنائي الذي يبقى رغم غيابه شخصيّة رئيسيّة في عالميّ الموضة والفن.

وكان لاغرفيلد عرض سابقاً خلال حياته مجموعة من مقتنياته للبيع في مزادات علنيّة، منها أعمالاً فنيّة وقطع أثاث تعود للقرن الثامن عشر شاركت بمزاد علنيّ نظّمته دار "كريستي" خلال العام 2000 وبلغ مجموعه 28,5 مليون دولار. وهو باع مجموعة من مقتنياته التي تعود لطراز "الأرت ديكو" في مزاد نظّمته دار "سوثبي" في باريس وبلغ مجموعه 8 ملايين دولار.