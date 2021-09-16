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هذه ألوان الصيف المقبل حسب أسبوع نيويورك للموضة

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هذه ألوان الصيف المقبل حسب أسبوع نيويورك للموضة

العربية.نت - رانيا لوقا

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كشف "معهد بانتون للألوان" عن مجموعة التدرجات التي سيتم اعتمادها للصيف المقبل بمناسبة أسبوع نيويورك للموضة. وقد أتت هذه التدرجات اللونية لتعبر عن النعومة والحيوية في الوقت نفسه، كاشفة عن الحاجة إلى الطمأنينة ولكن أيضاً عن توق متواصل إلى الحرية.

بادغلي ميشكا
  • بادغلي ميشكا
  • برونزا سكولر
2 صور
بادغلي ميشكا
بادغلي ميشكا
برونزا سكولر
برونزا سكولر

وقد تبدو الموضة من المواضيع السطحية للبعض خاصة في فترات الأزمات، إلا أنها في الحقيقة وسيلة تعبير وإثبات للذات. فالطبعات، والألوان، والقصات، والخامات التي تختارها المرأة من خزانتها صباح كل يوم لا تكون عادة وليدة الصدفة، ولكنها ترسم بشكل إرادي أو لاإرادي صورة دقيقة لمزاجها، ورغباتها، وحاجاتها، وتطلعاتها الحالية.

رودارتي
  • رودارتي
  • تانيا تايلور
2 صور
رودارتي
رودارتي
تانيا تايلور
تانيا تايلور

ومن هذا المنطلق، أظهر التقرير التقليدي الخاص بموسم ربيع وصيف 2022، الذي أصدره "دليل بانتون" بمناسبة أسبوع نيويورك للموضة، أن ألوان الموسم المقبل تعكس تردد النساء والرجال بين الحاجة إلى الراحة والأمان من جهة والبحث عن العفوية والتلقائية من جهة أخرى.

ريم عكرا
  • ريم عكرا
  • سيرجيو هادسون
2 صور
ريم عكرا
ريم عكرا
سيرجيو هادسون
سيرجيو هادسون

كما تعكس ألوان الصيف المقبل رغبة باستعادة الشعور بالأمان تختلط مع طوق إلى المغامرة، وذلك عبر مجموعة من الألوان الهادئة وغير المرتبطة بزمن ولكن أيضاً عبر تدرجات مرحة تحتفل بحب الحياة.

فيرونيكا بيرد
  • فيرونيكا بيرد
  • كارولينا هيريرا
  • فيليب ليم
3 صور
فيرونيكا بيرد
فيرونيكا بيرد
كارولينا هيريرا
كارولينا هيريرا
فيليب ليم
فيليب ليم

كذلك يظهر هذا البحث عن النعومة، والطمأنينة، والأمان من خلال اعتماد الأزياء والأكسسوارات بأربع تدرجات من الأزرق منها الباستيلي الناعم، الأزرق الثلجي رمز الهدوء، الأزرق البترولي الذي يوحي بالأمان، والكحلي الذي يعكس التوق إلى آفاق جديدة. وتندرج هذه المجموعة اللونية في خانة البحث عن التوازن والأمان، وتُكملها ألوان الزهري الرقيق الذي يوحي بالنعومة والبني الدافئ الذي يستحضر راحة البال.

ويتجلى البحث عن العفوية، والمغامرة، والتفاؤل في مجموعات الربيع المقبل عبر ألوان البنفسجي الذي يعبر عن الحيوية، أحمر Poinciana ذات الطابع الدرامي، والأصفر المشرق عنوان المرح والتجدد.

مايكل كورس
  • مايكل كورس
  • نعيم خان
2 صور
مايكل كورس
مايكل كورس
نعيم خان
نعيم خان

كما يضيف "دليل بانتون" إلى الألوان العشرة الخاصة بموضة ربيع وصيف 2022 مجموعة من خمس ألوان كلاسيكية وغير مرتبطة بزمن: لون أبيض نقي يعبر عن البساطة والسلام الداخلي، لون بيج رملي يدل على الراحة والدفء، لون أخضر نباتي يستحضر الصحة والرخاء، لون رمادي فاتح يوحي بالطمأنينة، ولون رصاصي يدل على الألفة. وهي جميعها ألوان تكرر ظهورها في مجموعات الربيع والصيف المقبلين التي تم تقديمها مؤخراً ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

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