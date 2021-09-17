كيف حصلت ميغان ماركل على ساعة الأميرة ديانا المفضّلة؟

عندما ظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل للحديث في قمّة افتراضيّة نظّمتها مجلة Fortune الأميركية خلال شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لفتت انتباه الناس بشغفها عند حديثها عن وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أنها لفتت الأنظار أيضاً بساعة ذهبيّة زيّنت معصمها وتردد أنها تعود للأميرة ديانا والدة زوجها الأمير هاري.

فما قصة هذه الساعة التي كانت المفضلة لدى ديانا وكيف وصلت إلى معصم ميغان؟

مادة اعلانية

هذه الساعة ظهرت أيضاً لدى نشر أول صورة رسميّة للثنائي الأمير هاري وميغان ماركل بعد انسحابهما من الحياة العامة. وقد تمّ نشر هذه الصورة في مجلة Times بمناسبة اختيارهما بين أكثر 100 شخصيّة مؤثرة عالمياً خلال العام 2020.

ورغم كون الصورة بالأسود والأبيض إلا أنه كان واضحاً أن ساعة Tank منCartier الذهبيّة التي زيّنت معصم ميغان في هذه الصورة هي نفسها ساعة الأميرة ديانا.

كانت ساعة Tank هذه المفضلة لدى ديانا، وقد زيّنت معصمها باستمرار في تسعينيّات القرن الماضي. ولدى ارتدائها لها خلال رحلة قامت بها إلى أستراليا، تم تسجيل بيع 4 منها في الأسبوع نفسه بمتجر لدار Cartier في أستراليا.

وبعد 4 أشهر على وفاة ديانا اصطحب بول بوريل كبير الخدم لديها الأميرين ويليام وهاري إلى قصر كنسينغتون حيث كان مقرّ سكنها. وقد أخذ ويليام حينها ساعة Tank الذهبيّة فيما حصل هاري على خاتم زواج ديانا المزيّن بأحجار الماس والسفير.

رافقت هذه الساعة ويليام لفترة طويلة، حيث كان يحملها معه خلال رحلاته ويرتديها في بعض الأحيان. ولكنه عندما كان يحضّر لطلب يد زوجته المستقبلية كايت ميدلتون أرادها أن ترتدي خاتم خطوبة والدته وطلب من شقيقه هاري أن يتبادلا خاتم خطوبة ديانا وساعة Tank. وهكذا انتقلت هذه الساعة إلى الأمير هاري.

وعند إعلان خطوبة هاري على ميغان ماركل في العام 2017، تردد خبر رغبة هاري بإهداء ساعة Tank لميغان كونها من تصاميم الساعات المفضلة لديها أيضاً. حتى إنها كانت تملك مثيلة لها باللونين الفضي والذهبي، وقد حفرت عليها الحرفين الأولين من اسمها واسم عائلتها.

خلال السنوات الماضية، ارتدت كايت وميغان مجوهرات العائلة المالكة البريطانيّة كلاً حسب أسلوبها الخاص. فقد سبق أن قامت كايت بتحويل أقراط للأذنين مرصعة بالسفير تعود للأميرة ديانا إلى عقد ارتدته في أكثر من مناسبة. أما ميغان فقد سبق أن نسّقت ساعة Tank الذهبيّة التي ورثتها عن الأميرة ديانا مع بدلة سوداء من Alexander McQueen. وقد ظهرت بها من جديد على الغلاف الأخير لمجلة Times عندما تمّ اختيارها برفقة زوجها الأمير هاري من بين أبرز 100 شخصيّة مؤثرة عالمياً في العام 2021.