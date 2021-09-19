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نجمات الموريكس دور 2021 يضئن ليل بيروت الحالك

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معتصم النهار ورحمة رياض

نجمات الموريكس دور 2021 يضئن ليل بيروت الحالك

الحفل حمل عنوان "الأمل رغم الألم" كتحية لبيروت أيقونة الصمود

العربية.نت - رانيا لوقا

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تزيّنت سماء بيروت مساء أمس بنجمات من مختلف أنحاء الوطن العربي حرصن على المشاركة بحفل Murex d’Or بدورته الـ20، والذي حمل عنوان "الأمل رغم الألم" كتحيّة لبيروت أيقونة الصمود. فمن كانت أكثر النجمات أناقة من بين المكرّمات في هذا الحفل؟

نادين نجيم
نادين نجيم

حصدت النجمة نادين نجيم جائزة أفضل ممثلة. وقد تألقت للمناسبة بثوب فضي غطّته الحبيبات البرّاقة ورافقه كاب انسدل من الكتفين وحزام جلدي حدّد الخصر. إطلالة نادين حملت توقيع دار Zuhair Murad.

دانييلا رحمه
دانييلا رحمه

لفتت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه الأنظار بطلّة ذات طابع "ريترو" تألفت من ثوب أبيض تميّز بكمّين مبتكرين وتصميم مميّز عند الصدر. حملت إطلالتها توقيع دار Jean Louis Sabaji.

رحمة رياض برفقة معتصم النهار
رحمة رياض برفقة معتصم النهار

تألقت النجمة العراقية رحمه رياض بإطلالة ذهبيّة حملت توقيع دار Zuhair Murad. وقد تميّز ثوبها الذهبي المزخرف بقصة حددت الخصر فيما كمّلت إطلالتها بمجوهرات مبتكرة وتسريحة الشعر المبلل.

أروى
أروى

واختارت النجمة اليمنيّة أروى ثوباً باللون الأحمر تميّز بتطريزه الكثيف من دار Naja Saade. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة تزيّنت بأحجار الزمرد الحمراء.

ناديا الجندي
ناديا الجندي

اعتمدت النجمة المصريّة المخضرمة ناديا الجندي إطلالة عصريّة تألفت من ثوب أبيض قصير وعاري الكتفين تزيّن بالتطريز الذهبي وانسدل من حزامه ذيل طويل إلى الخلف. حملت إطلالتها توقيع المصمم المصري هاني البحيري.

بوسي شلبي
بوسي شلبي

اختارت الإعلاميّة المصرية بوسي شلبي ثوباً باللون الفوشيا المعدني، تزيّن بالكشاكش وحمل توقيع دار Fouad Sarkis.

ماغي بوغصن
ماغي بوغصن

وبدت إطلالة النجمة اللبنانيّة ماغي بوغصن موفّقة جداً. وهي تألفت من ثوب عاري الكتفين باللون الكحلي من La Bourgeoisie نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.

ديما قندلفت
ديما قندلفت

اختارت الممثلة السوريّة ديما قندلفت ثوباً أبيض من توقيع دار Nicolas Jebran تميّز بقصة الأكتاف العارية و"الدرابيه" الذي التفّ رحول خصرها. وقد نسّقته مع أقراط وعقد من اللؤلؤ.

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