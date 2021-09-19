نجمات الموريكس دور 2021 يضئن ليل بيروت الحالك

تزيّنت سماء بيروت مساء أمس بنجمات من مختلف أنحاء الوطن العربي حرصن على المشاركة بحفل Murex d’Or بدورته الـ20، والذي حمل عنوان "الأمل رغم الألم" كتحيّة لبيروت أيقونة الصمود. فمن كانت أكثر النجمات أناقة من بين المكرّمات في هذا الحفل؟

حصدت النجمة نادين نجيم جائزة أفضل ممثلة. وقد تألقت للمناسبة بثوب فضي غطّته الحبيبات البرّاقة ورافقه كاب انسدل من الكتفين وحزام جلدي حدّد الخصر. إطلالة نادين حملت توقيع دار Zuhair Murad.

مادة اعلانية

لفتت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه الأنظار بطلّة ذات طابع "ريترو" تألفت من ثوب أبيض تميّز بكمّين مبتكرين وتصميم مميّز عند الصدر. حملت إطلالتها توقيع دار Jean Louis Sabaji.

تألقت النجمة العراقية رحمه رياض بإطلالة ذهبيّة حملت توقيع دار Zuhair Murad. وقد تميّز ثوبها الذهبي المزخرف بقصة حددت الخصر فيما كمّلت إطلالتها بمجوهرات مبتكرة وتسريحة الشعر المبلل.

واختارت النجمة اليمنيّة أروى ثوباً باللون الأحمر تميّز بتطريزه الكثيف من دار Naja Saade. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة تزيّنت بأحجار الزمرد الحمراء.

اعتمدت النجمة المصريّة المخضرمة ناديا الجندي إطلالة عصريّة تألفت من ثوب أبيض قصير وعاري الكتفين تزيّن بالتطريز الذهبي وانسدل من حزامه ذيل طويل إلى الخلف. حملت إطلالتها توقيع المصمم المصري هاني البحيري.

اختارت الإعلاميّة المصرية بوسي شلبي ثوباً باللون الفوشيا المعدني، تزيّن بالكشاكش وحمل توقيع دار Fouad Sarkis.

وبدت إطلالة النجمة اللبنانيّة ماغي بوغصن موفّقة جداً. وهي تألفت من ثوب عاري الكتفين باللون الكحلي من La Bourgeoisie نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.

اختارت الممثلة السوريّة ديما قندلفت ثوباً أبيض من توقيع دار Nicolas Jebran تميّز بقصة الأكتاف العارية و"الدرابيه" الذي التفّ رحول خصرها. وقد نسّقته مع أقراط وعقد من اللؤلؤ.