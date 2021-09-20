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هذه مفاجآت إطلالات النجمات في حفل Emmy Awards 2021

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نيكول باير

هذه مفاجآت إطلالات النجمات في حفل Emmy Awards 2021

أقيمت بشكل مباشر بعد عامين من المناسبات الافتراضية التي فرضها انتشار جائحة كورونا

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

شهد ليل لوس أنجلوس مساء أمس فعاليات حفل Emmy Awards 2021 بنسخته الـ73. وهي أقيمت بشكل مباشر بعد عامين من المناسبات الافتراضيّة التي فرضها انتشار جائحة كورونا. فما هي المفاجآت التي حملتها إلينا إطلالات النجمات على البساط الأحمر للحفل؟

تُعتبر جوائز الإيمي الأهم في مجال الأعمال التي تقدّمها الشاشة الصغيرة في الولايات المتحدة. وهي تلقى تغطية إعلامية كبيرة ومتابعة لافتة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تميّز حفل توزيع هذه الجوائز هذا العام بإطلالات لافتة وغنيّة بألوانها.

نيكول باير
نيكول باير

بدت الممثلة الأميركيّة نيكول باير في منتهى الأناقة رغم كونها تعاني من مشكلة البدانة. وهي تعاونت في هذا المجال مع المصمم كريستيان سيريانو المعروف بكونه يدافع عن مفهوم النظرة الإيجابيّة للجسم. وهو صمّم لها ثوباً طويلاً باللون البنفسجي تميّز بكتفيه المنسدلين والكشاكش الصغيرة التي زيّنته.

ترايسي إليس روس
ترايسي إليس روس

اعتمدت الممثلة ترايسي إيليس روس ثوباً أحمر بكتف واحدة، تميّز بقصته البسيطة وغير المرتبطة بزمن بالإضافة إلى خامته التي دخل عليها البريق بنعومة. وقد اختارت هذا الثوب من مجموعة Valentino Haute Couture الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين.

إميرالد فينيل
إميرالد فينيل

اختارت النجمة إميرالد فينيل ثوباً من مجموعة Valentino الخاصة برحلات 2022. وهو تميّز بلعبة الشفافية وبالتطريز بالإضافة إلى الكشاكش الناعمة التي زيّنت الكمّين والأطراف.

كاثرين زيتا جونز
كاثرين زيتا جونز

تألّقت النجمة كاثرين زيتا-جونز بثوب عاري الكتفين باللون البرغندي حمل توقيع المصممة كريستينا أوتافيانو المستقرة في نيويورك. وهي نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة.

يارا شاهدي
يارا شاهدي

اعتمدت النجمة يارا شاهدي إطلالة لافتة بدت كأنها آتية إلينا من عصر هوليوود الذهبي. وهي اختارت للمناسبة ثوباً باللون الأخضر القوي حمل توقيع دار Dior. وقد نسّقته مع عقد بارز وأقراط ذهبيّة بالإضافة إلى حذاء "ستيليتو" من الجلد البني.

ماندي مور
ماندي مور

تألّقت النجمة ماندي مور بثوب أحمر طويل حمل توقيع دار Carolina Herrera، تميّز بتنورته الضيقة والطويلة المرفقة بالتول المنسدل من الخصر إلى الجزء الخلفي منه.

إليزابيت أولسن
إليزابيت أولسن

بدت النجمة إليزابيت أولسن متألّقة بإطلالة حملت توقيع شقيقتها التوأم ماري-كايت أولسن وعلامتها الفاخرة The Row. وهي نسّقت إطلالتها مع أقراط وخواتم فاخرة من Chopard.

أنجيلا باسيت
أنجيلا باسيت

تألّقت النجمة أنجيلا باسيت بثوب أسود تزيّن بحركة كشاكش لافتة باللون الوردي. وهو حمل توقيع دار Greta Constantine.

بياني فيلدستاين
بياني فيلدستاين

اعتمدت النجمة بياني فيلدستاين ثوباً باللون الزهري المعدني تزيّن بالكسرات في القسم العلوي كما السفلي منه. وقد تمّ تحديد خصره بحزام من الجلد وهو حمل توقيع دار Brandon Maxwell.

آنيا تايلور-جوي
آنيا تايلور-جوي

تألّقت النجمة آنيا تايلور-جوي بثوب اختلط فيه الساتان بالتفتا وتميّز بتدرجين من اللون الأصفر وتصميمه العصري اللافت الذي حمل توقيع دار Dior.

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