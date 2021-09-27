80 إطلالة ووشاحا حريريا عملاقا.. في عرض "فرساتشي"

الحنين إلى تسعينيّات القرن الماضي بدا واضحاً في عرض مجموعة Versace من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2022، التي تمّ تقديمها في إطار أسبوع ميلانو للموضة. فما قصة الوشاح الحريري العملاق الذي علا المدرج بكامله؟

افتتحت هذا العرض واختتمته المغنية البريطانية، دوا ليبا، التي انتقلت إلى الغناء من مجال عرض الأزياء، وشاركت به عارضات شهيرات من بينهن نعومي كامبل وجيجي حديد.





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كما استلهمت المصممة دوناتيللا فرساتشي أفكار عرضها من عنصرين أيقونيين في مسيرة دارها هما: الوشاح الحريري المطبّع ودبوس الأمان الذي لطالما استعملته لتزيين أزيائها. وقد أدخلت الوشاح الحريري في تنفيذ العديد من قطع الأزياء النسائية والرجالية كما استخدمت وشاحاً عملاقاً لتزيين مدرج العرض بكامله واستبدلت الستائر بأوشحة ضخمة انسدلت من السقف.

وهي قالت في هذا المجال: "يُعتبر الوشاح عنصراً أساسياً في تراث دارنا وجزءاً من أسلوبها. فهو يُشكّل خلفيّة لطبعاتنا الأيقونيّة ويتمتع بقابليّة للتحوّل إلى قطع متنوّعة من الأزياء مثل القميص، والثوب، والسروال إلى غطاء الرأس وحقيبة اليد. إنه طريقة لإضافة أسلوب Versace إلى أي إطلالة، وقد لازمنا الوشاح منذ بداية علامتنا لكنه هذا الموسم يتحوّل إلى النقطة المركزيّة في مجموعتنا".







بدأ العرض بمجموعة من الإطلالات السوداء التي تزيّنت بدبابيس أمان متنوّعة وجمعت بين القصّات الكلاسيكيّة من جهة والطابع الرياضي الشبابي من جهة أخرى. استعانت بعد ذلك دوناتيللا بالطبعات التي تنفّذ عادةً على الأوشحة لتحوّلها إلى أثواب، وبدلات، وسراويل حتى إن بعضها تزيّن باسم الدار مطبوعاً عليها. وقد تكرّر ظهور هذا الاسم أيضاً كطبعة زيّنت التي شيرت القطني لأول مرة في تاريخ الدار.

الخامات الجلديّة التي ظهرت بوفرة في المجموعة لم تكتسي فقط باللون الأسود، ولكن تزيّنت أيضاً بالألوان المشرقة من وردي، وأخضر، وفيروزي، وبرتقالي. وهي تناسقت بامتياز مع أكسسوارات ملوّنة أضفت على الإطلالات لمسة ربيعيّة مرحة.







الخلطات اللونية جاءت جريئة في هذه المجموعة تماشياً مع الطابع الشبابي للأزياء، فرأينا التناسق تاما بين البرتقالي والوردي، الأخضر والبنفسجي، والفيروزي والأخضر النيوني... أما في ختام العرض فتألقت العارضات بأزياء معدنيّة ملوّنة فيما ارتدى العارضون أزياء مونوكروميّة صارخة قبل سلسلة من الإطلالات السوداء التي كرّست هذا الحدث كأحد أبرز عروض أسبوع ميلانو لموضة الربيع والصيف المقبلين.