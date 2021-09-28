في ميلانو.. ختام استثنائي لأسبوع موضة حافل

يمكن القول إن أسبوع ميلانو للموضة كان حافلاً هذا الموسم بعروض متقنة حملت توقيع أشهر المصممين العالميين، وقد جاء ختامه استثنائياً بتعاون فريد من نوعه بين قطبين في مجال الموضة الإيطاليّة: دار Fendi ودار Versace اللذين اجتمعا في عرض واحد وتبادلا الأدوار لمرة واحدة فقط.

تمّ تقديم هذا العرض في قصر فرساتش العائلي. وهو تضمّن 25 إطلالة نسائيّة ورجالية جمعت بين العلامتين الأكثر رواجاً في أسبوع ميلانو للموضة: Fendi وVersace فكان عرض Fendace أو Fendi x Versace.

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فقد تبادلت دوناتيللا فرساتشي (مصممة دار Versace) وكيم جونز (المدير الإبداعي في دار Fendi) الأدوار. فقدّم هذا الأخير رؤيته الخاصة لأزياء Versace التي رأيناها تتزيّن بلوغو FF الشهير، فيما قامت دوناتيللا بتزيين أزياء Fendi بالطبعات والزخارف الإغريقيّة. كل ذلك بحضور أشهر العارضات المخضرمات والحاليّات أمثال: كايت موس، آمبر فاليتا، نعومي كامبل، جيجي حديد، إميلي راتاجكوسكي، وإيمان همام.

بدأ العمل على هذه الفكرة في فبراير الماضي، ولكنها بقيت طي الكتمان حتى الأسبوع الماضي عندما تنتشر بعض المعلومات عن هذا التعاون الاستثنائي بين دارين من أشهر دور الموضة الإيطاليّة. وكان سبقها تعاون مشابه بين دار Gucci ودار Balenciaga في أبريل الماضي، عندما قام أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي في دار Gucci بتزيين أزيائه بلوغو دار Balenciaga. وقد قامت هذه الأخيرة برد الجميل له في يونيو الماضي عندما بادلته بالمثل وزيّنت أزياءها بلوغو دار Gucci.

المفاجأة الكبيرة في هذا العرض كانت التناغم اللافت بين مدرستين مختلفتين جداً في مجال الأسلوب والأناقة، مع حفاظ كلّ منهما على هوية الآخر في التصميم. تعرّفوا على بعض أزياء وأكسسوارات هذه المجموعة الاستثنائيّة الخاصة بما قبل ربيع 2022 فيما يلي.