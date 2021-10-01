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3 نجمات اخترن إطلالات شرقيّة في افتتاح إكسبو دبي 2020

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النجمة الإماراتية أحلام

3 نجمات اخترن إطلالات شرقيّة في افتتاح إكسبو دبي 2020

العربية.نت - رانيا لوقا

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يشكّل حفل افتتاح إكسبو دبي 2020 حديث الساعة نظراً لضخامته والعروض العالميّة التي تخللته، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين بإحيائه. وقد كانت لافتة الإطلالات الشرقيّة التي تألقت بها النجمات في هذا الحدث. تعرّفوا عليها فيما يلي.

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وشاركت النجمة الإماراتيّة أحلام بفخر في افتتاح هذا الحدث الاستثنائي. وقد تألقت للمناسبة بقفطان شرقي باللون الأزرق الملكي تزيّن بتطريز ذهبيّ كثيف وحزام معدنيّ حدّد الخصر. حمل زيّها توقيع مصممها المفضل زهير مراد وقد نسّقته مع عقد وأساور شرقيّة الطراز.

أحلام بإطلالة تحمل توقيع المصمم زهير مراد
أحلام بإطلالة تحمل توقيع المصمم زهير مراد

كما اختارت النجمة اللبنانيّة ميسا قرعا، التي شاركت النجم حسين الجسمي والنجمة ألماس بأداء الأغنية الخاصة بالحفل، إطلالة صممت خصيصاً لهذا الحدث وتحمل توقيع المصمم جان-لويس صبجي. تألفت هذه الإطلالة من جامبسوت باللون الأبيض العاجي حدّده حزام عند الخصر وترافق مع كاب طويل تمّ تطريزه برسومات شرقيّة مستوحاة من قبّة الوصل في موقع إكسبو دبي 2020. وقد استغرق تنفيذ هذه الإطلالة 420 ساعة من العمل اليدوي المتقن. وتمّ تنسيق الزيّ مع مجوهرات ماسيّة من Yeprem.

النجمة اللبنانية ميسا قرعا
النجمة اللبنانية ميسا قرعا

وتألقت النجمة البريطانيّة إيلي غودينغ، أثناء تقديمها لوصلتها الغنائيّة في الحفل، بثوب على شكل "كاب" من الحرير الأبيض العاجي حمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي. وقد اختارته من مجموعة Ashi Studio الخاصة بالأزياء الراقية لخريف وشتاء 2021.

النجمة إيلي غودينغ
  • النجمة إيلي غودينغ
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النجمة إيلي غودينغ
النجمة إيلي غودينغ
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