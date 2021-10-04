جديد إيلي صعب.. طبعة "موموغرام" خاصة بدار أزيائه

قدّم المصمم إيلي صعب مجموعته من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2022 ضمن عرض افتراضي اتخذ شكل فيلم فيديو مدته حوالي 12 دقيقة، تزامن إطلاقه مع فعاليات أسبوع باريس للموضة. أما مفاجأة العرض فكانت إطلاق طبعة "المونوغرام" الخاصة بدار Elie Saab، تعرّفوا عليها فيما يلي.

يبدو أن المصمم إيلي صعب اتخذ قرارا أن يولي اهتماماً أكبر لمجموعاته من الأزياء الجاهزة. وهذا يبدو جلياً في الطاقة والجهد الذي وضعهما في تنفيذ مجموعته الربيعية التي تضمّنت أكثر من 85 إطلالة تحت عنوان Splendor in The Sun وجسّدت روعة الأزياء التي تتألق في أشعة الشمس.













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أجواء "الحياة الحلوة" بدت واضحة منذ بداية الفيلم. وهي تجلّت بشكل ابتسامات وضحكات مهّدت لمرور العارضات بإطلالات تم من خلالها إطلاق طبعة "المونوغرام" الجديدة الخاصة بدار Elie Saab. وقد اتخذت هذه الطبعة شكل حرف e ضخم ظهر مطبوعاً على الأزياء بشكل تجريدي، مُخرّم بطريقة الدانتيل، أو حتى مُطرّز بالباييت والترتر.

استعان صعب بالدانتيل الأبيض والأسود ليقدّم مجموعة من الإطلالات العصريّة الأنيقة، التي اتخذت شكل أثواب وسراويل قصيرة تناسقت مع قمصان أو بلوزات من القماش نفسه. وهو استعان أيضاً بالمكرمية لتنفيذ أثواب طويلة تزيّنت بالكشاكش الناعمة. وقد ظهرت الأزهار الربيعيّة الضخمة على مجموعة من الأزياء المستوحاة من أناقة سبعينيّات القرن الماضي بتصاميمها وقصّاتها.











الأخضر الفاتح والمرجاني من الألوان التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، كما تكرّر استعمال ألوان الأحمر، والكحلي، والأبيض، والأسود، والرمادي والبيج بتدرجاتهما الفاتحة. وقد أراد إيلي صعب من خلال اختيار هذه الألوان أن يُقدّم عبر تصاميمه نظرة أكثر انتعاشاً للحياة بعد الأيام الصعبة التي خلّفها انتشار وباء كوفيد19.

حرص صعب على أن تميل العديد من إطلالات القسم الأول من هذه المجموعة إلى الطابع "الكاجوال" دون أن تفقد شيئاً من الأناقة الراقية التي تتميّز بها تصاميمه. أما في القسم الثاني منها فاستعان ببريق الشك لإضفاء التألق المعهود على تصاميمه.

اهتمّ إيلي صعب كالعادة بالأكسسوارات التي رافقت أزيائه والتي تنوّعت بين الصنادل المسطّحة وذات الكعب المرتفع التي جرى تصميمها من وحي طبعة "المونوغرام" الجديدة الخاصة بالدار. وقد ظهرت هذه الطبعة أيضاً على شكل بكلات زيّنت الأحزمة وحقائب اليد، وحتى على النظارات الشمسيّة الضخمة التي تناسقت بامتياز مع أسلوب الأزياء.