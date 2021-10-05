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مجوهرات هند رستم في دبي وجنيف.. والسببب؟!

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النجمة الراحلة هند رستم

مجوهرات هند رستم في دبي وجنيف.. والسببب؟!

العربية.نت - رانيا لوقا

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شهدت مدينة دبي العرض الأول لمجموعة نادرة من مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم، في معرض يمتد حتى 7 أكتوبر الجاري، تمهيداً لبيع هذه القطع الفريدة في مزاد علني يُقام في مدينة جنيف السويسرية يوم 10 نوفمبر المقبل.

قلادة ماسية
قلادة ماسية

وعرضت تلك المجوهرات أمس الاثنين في مركز دبي المالي العالمي قبل مشاركتها في المزاد العلني الذي تنظمه دار سوذبي العالمية للمزادات في جنيف خلال الشهر المقبل.

السيدة الأولى للسينما

وتتكون مجموعة المجوهرات هذه من سوار عريض، قلادة فاخرة وزوج من الأقراط تحمل توقيع ديفيد ويب مرصعة جميعها بالماس. أما مجموعة مجوهرات هند رستم المشاركة في مزاد جنيف فيبلغ عددها 8 قطع.

سوار مرصع بالماس والزمرد
  • سوار مرصع بالماس والزمرد
  • أقراط من تصميم ديفيد ويب
2 صور
سوار مرصع بالماس والزمرد
سوار مرصع بالماس والزمرد
أقراط من تصميم ديفيد ويب
أقراط من تصميم ديفيد ويب

يذكر أن النجمة الراحلة تحمل لقب السيدة الأولى للسينما المصرية، إذ شاركت بأكثر من 80 فيلما في العصر الذهبي لهذه السينما. وهي لُقبت أيضاً بمارلين مونرو العالم العربي، لكنها كانت ترفض هذه المقارنة بينها وبين النجمة الهوليوودية. وفي أواخر سبعينيات القرن الماضي اعتزلت التمثيل قبل أن تتوفى عام 2011 إثر نوبة قلبية عن 81 عاماً.

هند رستم
هند رستم

كما عُرفت رستم بشغفها بالموضة والمجوهرات، وبسعيها للحصول على هذه الأخيرة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تصميم عدد من القطع الخاصة لها. وكانت تشارك بمزادات بحثاً عن الأحجار الكريمة المفضلة لديها وأبرزها: الماس والياقوت.

هند رستم
هند رستم
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