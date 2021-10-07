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45 دار أزياء عالميّة في تحيّة للمصمم الراحل ألبير إلباز

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لقطات من العرض

45 دار أزياء عالميّة في تحيّة للمصمم الراحل ألبير إلباز

أتت هذه التحيّة على شكل عرض وحمل عنوان "الحب يجلب الحب"

العربية.نت- رانيا لوقا

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ترافق ختام أسبوع باريس للموضة مع تحيّة تقدير للمصمم الراحل ألبير إلباز، الذي توفي عن 59 عاماً نتيجة إصابته بفيروس كوفيد19 في أبريل الماضي. وقد أتت هذه التحيّة على شكل عرض شاركت به 45 دور أزياء عالميّة وحمل عنوان "الحب يجلب الحب".

من المشاركين بهذا العرض نذكر أسماءً متألّقة في عالم الموضة: راف سيمونز، جان بول غوتييه، ريك أوينز، فيرجيل آبلوه، كريستوفر جون رودجرز بالإضافة إلى المدراء الإبداعيين لأشهر الدور العالميّة ومنهم: أليسندرو ميشيل من دار Gucci، كيم جونز من دار Fendi، ريكاردو تيسكي من دار Burberry، أوليفييه روستينغ من دار Balmain، نيكولا غيسكيار من دار Louis Vuitton، وماريا غرازيا كيوري من دار Dior. أما في صفوف الحضور فجلس عدد من المشاهير تقدّمتهم السيدة الفرنسيّة الأولى بريجيت ماكرون.

لويس فويتون
  • لويس فويتون
  • لانفان
  • فندي
  • تصاميم درايز فان نوتن وفرساتشي
  • ديور
5 صور
لويس فويتون
لويس فويتون
لانفان
لانفان
فندي
فندي
تصاميم درايز فان نوتن وفرساتشي
تصاميم درايز فان نوتن وفرساتشي
ديور
ديور

الإطلالة الأولى في العرض ارتدتها العارضة السودانيّة أدوت أكيش، حيث تألقت بثوب أسود وعقد من اللؤلؤ حملا توقيع مجموعة AZ Factory، العلامة التي أطلقها ألبير إلباز بعد تركه منصبه كمدير إبداعي لدار Lanvin بين 2001 و2015. وقد صمم إلباز هذا الثوب بنفسه قبل وفاته.

من الإطلالات اللافتة المشاركة بالعرض ماقدّمته المصممة دوناتيللا فرساتشي من رؤية دار Versace لتصاميم ألبير إلباز عبر ثوب ورديّ برّاق تميّز بكتفيه العريضين. وقد رسمت دار Dries Van Noten صورة لألبير إلباز على معطف أحمر، فيما شاركت دار Saint Laurent في العرض ببدلة سوداء يرافقها قميص مزيّن بالكشاكش وعقدة من الساتان الوردي. وقد ركّزت دار Comme des Garcons أيضاً على العقد الورديّة على ثوب طويل طغى عليه حضور شخصيّة ميني ماوس الكرتونيّة.

فيكتور أند رولف
  • فيكتور أند رولف
  • تصاميم كوم دي غارسون وسان لوران
  • بالنسياغا
  • بالمان
  • آي زي فاكتوري.
  • آي زي فاكتوري
  • آي زي فاكتوري..
7 صور
فيكتور أند رولف
فيكتور أند رولف
تصاميم كوم دي غارسون وسان لوران
تصاميم كوم دي غارسون وسان لوران
بالنسياغا
بالنسياغا
بالمان
بالمان
آي زي فاكتوري.
آي زي فاكتوري.
آي زي فاكتوري
آي زي فاكتوري
آي زي فاكتوري..
آي زي فاكتوري..

قدّمت دار Victor&Rolf معطفاً أبيض طويلا تزيّنه القلوب، التي ظهرت أيضاً على تصميم دار Dior فيما طغى اللون الوردي والعقد على تصاميم Balmain وLouis Vuitton. وقد تضمّن العرض أيضاً مجموعة تصاميم لدار AZ Factory حيث حرص القيّمون عليها على تقديم تصاميم تستحضر الأجواء الإيجابيّة التي كان ينشرها إلباز في مجال صناعة الموضة. ويأتي ذلك في إطار التأكيد على أن إرث هذا المصمم المميّز لن يموت وأن رؤيته في مجال الموضة ستبقى حاضرة عبر العلامة التي تركها.

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