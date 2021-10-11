.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ما هي الدعوة التي حملتها تصاميم طوني ورد لربيع 2022؟

  • الخط
1

ما هي الدعوة التي حملتها تصاميم طوني ورد لربيع 2022؟

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

تندرج مجموعة المصمم طوني ورد لربيع 2022 ضمن المجموعات اللافتة، التي تمّ تقديمها افتراضياً على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي تضمّنت دعوة مفاجئة اختصرتها إحدى أشهر أغنيات هذا العام.

استوحى المصمم طوني ورد فكرة مجموعته من الأزياء الجاهزة الخاصىة بربيع 2022 من أحدث أغنيات النجمة ديانا روس التي تحمل عنوان If the world just danced أو "لو رقص العالم الآن". وهو أراد من خلالها أن يشارك سواه من المصممين العالميين الذين حرصوا على تذكير جمهورهم بأنه لا بأس في الحفاظ على الأناقة، والمشاركة بالمناسبات الاجتماعية، والاستمتاع بالحياة حتى في زمن الوباء.

3 صور

كما تميّزت تصاميم هذه المجموعة بحرفيّة عالية في التفصيل والتنفيذ، بالإضافة إلى كونها مفعمة بالحيويّة والانطلاق. وهي بدت أشبه بإطلالات الخياطة الراقية رغم كونها تندرج ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة. وقد غلبت على معظم تصاميمها صفات الرقة والانسيابيّة التي امتزجت مع حيويّة تجلّت في الخامات المواكبة لحركة الجسم.

3 صور

وتضمّنت هذه المجموعة أكثر من 50 إطلالة تنوّعت ألوانها بين الليلكي، والزهري، والأخضر المائي، والتوركوازي، والبيج العاري، والمرجاني، والأسود. وقد تناسقت فيها القمصان البيضاء الكلاسيكيّة مع تنانير طويلة مطرّزة، فيما ظهر "الجامبسوت" بطابع عصري يناسب الأجواء الاحتفاليّة، ودخلت قصة "الكاب" على العديد من الإطلالات بأسلوب متجدد.

4 صور

تزيّنت العديد من الأثواب بالأزهار النافرة والتطريز الغني، كما تكرّر ظهور الأزياء التي بدا فيها الخصر محدداً بقصّات مبتكرة. وقد ترافقت معظم الإطلالات مع أقراط كبيرة انسدلت من الأذنين، كما تناسق بعضها مع أكسسوارات للرأس أضفت لمسة من التميّز على الإطلالات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا! فيديو يهزّ أميركا.. الشرطة تسحب رجلا قعيدا وترميه أرضا!
الأكثر قراءة
دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم دجاجة تبيض ذهباً لمحمد صلاح.. بعيداً عن كرة القدم
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات فيديو من السعودية.. أحرق سيارة وهرب حتى كشفته الكاميرات
تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة تعديلات معالجة ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. توضيحات مهمة
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه غموض كبير في مصر عن ميكروباص سقط بالنيل واختفى مع ركابه
قبل أن تذهب
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
عودة الشرعية.. شعار أنصار حركة النهضة لتحريض الشارع التونسي
اكتشف المزيد