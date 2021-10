ما هي الدعوة التي حملتها تصاميم طوني ورد لربيع 2022؟

تندرج مجموعة المصمم طوني ورد لربيع 2022 ضمن المجموعات اللافتة، التي تمّ تقديمها افتراضياً على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي تضمّنت دعوة مفاجئة اختصرتها إحدى أشهر أغنيات هذا العام.

استوحى المصمم طوني ورد فكرة مجموعته من الأزياء الجاهزة الخاصىة بربيع 2022 من أحدث أغنيات النجمة ديانا روس التي تحمل عنوان If the world just danced أو "لو رقص العالم الآن". وهو أراد من خلالها أن يشارك سواه من المصممين العالميين الذين حرصوا على تذكير جمهورهم بأنه لا بأس في الحفاظ على الأناقة، والمشاركة بالمناسبات الاجتماعية، والاستمتاع بالحياة حتى في زمن الوباء.







كما تميّزت تصاميم هذه المجموعة بحرفيّة عالية في التفصيل والتنفيذ، بالإضافة إلى كونها مفعمة بالحيويّة والانطلاق. وهي بدت أشبه بإطلالات الخياطة الراقية رغم كونها تندرج ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة. وقد غلبت على معظم تصاميمها صفات الرقة والانسيابيّة التي امتزجت مع حيويّة تجلّت في الخامات المواكبة لحركة الجسم.







وتضمّنت هذه المجموعة أكثر من 50 إطلالة تنوّعت ألوانها بين الليلكي، والزهري، والأخضر المائي، والتوركوازي، والبيج العاري، والمرجاني، والأسود. وقد تناسقت فيها القمصان البيضاء الكلاسيكيّة مع تنانير طويلة مطرّزة، فيما ظهر "الجامبسوت" بطابع عصري يناسب الأجواء الاحتفاليّة، ودخلت قصة "الكاب" على العديد من الإطلالات بأسلوب متجدد.









تزيّنت العديد من الأثواب بالأزهار النافرة والتطريز الغني، كما تكرّر ظهور الأزياء التي بدا فيها الخصر محدداً بقصّات مبتكرة. وقد ترافقت معظم الإطلالات مع أقراط كبيرة انسدلت من الأذنين، كما تناسق بعضها مع أكسسوارات للرأس أضفت لمسة من التميّز على الإطلالات.