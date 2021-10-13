فرصة لقاء عالمي.. الرياض تستضيف ملتقى "مستقبل الموضة 2021"

أعلنت هيئة الأزياء السعودية عن تنظيم ملتقى "مستقبل الأزياء" Fashion Futures خلال يومي 10 و11 ديسمبر المقبل في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي في الرياض. ومن المنتظر أن يُشكّل هذا الحدث فرصة لقاء بين مجتمعات الموضة العالميّة، والإقليميّة، والمحليّة فضلاً عن مساحة لتبادل الأفكار، والمعارف، والخبرات في هذا المجال.

يُسلط برنامج هذا الملتقى الضوء على مواضيع الاستدامة، والتنوّع، والثقافة، والابتكار، وتنظيم المشاريع. وهو يُقام بصيغة تجمع بين الفعاليات الحضوريّة والافتراضيّة، على أن يكون مفتوحاً أمام خبراء الأزياء والمهنيين، ومتاحاً للجمهور المهتم بالموضة ليحضر ويُشارك عملياً، بالإضافة إلى إمكانية متابعة سلسلة من الأحداث والنشاطات الرقميّة من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت.

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من المنتظر أن يُشارك بفعاليات هذا الحدث مجموعة من أهم المصممين والرواد العالميين في مجال الموضة الذين سيتفاعلون مع الجمهور عبر لقاءات، ونقاشات، وحلقات عمل حضوريّة وافتراضيّة.

وهذا ما يجعل من هذا الملتقى أحد أهم الأحداث المتعلّقة بالموضة التي تُقام في الشرق الأوسط، ويحوّل المملكة العربية السعوديّة إلى مركز إقليمي رائد في مجال الأزياء مع تسليط الضوء على المواهب والقدرات المحليّة.

يعود إطلاق فعاليات ملتقى "مستقبل الأزياء" إلى العام 2019، كأول حدث مخصّص للأزياء يُقام في المملكة العربيّة السعوديّة. وقد تم استحداث منصّة رقميّة خاصة بهذا الحدث في يونيو 2021 بعد تعيين بوراك كاكماك كمدير تنفيذي للجنة الموضة. حمل الحدث الأول الذي نظّمته هذه المنصّة عنوان "مستقبل الأزياء: الانتقال نحو الاستدامة، والتنوّع، والابتكار" وقد تم بثّه على الهواء مباشرةً من استوديوهات في مدينتي نيويورك والرياض.

الحدث استضاف مجموعة من أهم خبراء الاستدامة في العالم لمعالجة أكثر القضايا إلحاحاً التي نواجهها اليوم. أما الحدث المقبل فسيسمح بدخول أفراد الجمهور مجاناً عن طريق التسجيل الإلكتروني، مما يُتيح لهم المشاركة بأنشطته الرقميّة وأحداثه الافتراضيّة من أي مكان من العالم.