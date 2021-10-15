من كانت الأكثر أناقة في "مهرجان الجونة السينمائي 2021"؟

شهد البساط الأحمر لمهرجان الجونة السينمائي 2021 حضوراً كثيفاً للنجوم من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتهافتت النجمات أمام عدسات المصورين بإطلالات لافتة رغبة بالحصول على لقب "الأكثر أناقة في الحفل" فمن استحقّته عن جدارة؟

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افتُتح المهرجان بدورته الخامسة في مدينة الجونة المصريّة مساء الخميس، بحضور أكثر من ألف شخص وهو يمتد حتى 22 أكتوبر الجاري. تابعوا فيما يلي أبرز إطلالات نجماته:

- اطلّت الفنانة المصريّة ياسمين صبري بثوب أصفر حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، وقد تميّز هذا الثوب بوشاح التفّ حول الكتف وانسدل من الخلف كجناحي فراشة.

- بدت إطلالة النجمة اللبنانيّة مايا دياب الأكثر لفتاً للأنظار، حيث اعتمدت ثوباً أحمر عاري الكتفين نسّقته مع قفازات جلديّة وحذاء عالي الساق باللون نفسه. وقد كمّلت إطلالتها بقبعة ضخمة أخفت جزءاً من وجهها وكتفيها. إطلالة مايا حملت توقيع دار Jean-Louis Sabaji اللبنانيّة.



ياسمين صبري مايا دياب

- اعتمدت النجمة التونسيّة درة زرّوق إطلالة مونوكروميّة مبتكرة حملت توقيع دار Georges Chakra. وهي تألقت بثوب أسود ضيّق تزيّن بكمّ أبيض مبتكر وانسدل منه وشاح التفّ حول الجسم ليتحوّل إلى ذيل يلامس الأرض.

- شاركت العارضة التونسيّة ريم السعيدي في الحفل الافتتاحي لمهرجان الجونة برفقة زوجها الإعلامي وسام بريدي، بثوب أسود له طابع كلاسيكي عصري اختارته من دار Versace.







درة زروق ريم السعيدي شيرين رضا ميس حمدان

- أطلت النجمة المصرية شيرين رضا مشرقة بثوب عاري الكتفين باللون الفضي تميّز بقصة الأميرة وبالتطريز الغني الذي غطّى القسم العلوي منه.

- تألقت النجمة المصريّة يسرا بثوب باللون الأزرق السماوي تميّز بالتصميم المبتكر للقسم العلوي منه. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Georges Hobeika اللبنانية.

- اختارت النجمة الأردنيّة ميس حمدان ثوباً لافتاً من المخمل الأسود تميّز بتصميمه المبتكر عند الصدر والكمين. وقد حمل توقيع المصمم اللبناني فؤاد سركيس.

- وانتقت النجمة المصرية منى زكي ثوباً أسود طويل تزيّن بلمسات من الساتان الوردي على الكمين والقسم الخلفي منه. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

- حضرت الإعلاميّة مهيرة عبد العزيز بثوب بنفسجي اللون تغطّى بالتطريز الفضي وتميّز بكمّيه المبتكرين. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Tony Ward اللبنانية.

- وتألقت اختارت النجمة نادين نسيب نجيم إطلالة باللون الذهبي المشرق تألفت من ثوب مغطّى باللمسات البرّاقة تميّز بكمين طويلين وفتحة عند الظهر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad اللبنانية.









منى زكي مهيرة عبد العزيز نادين نجيم نسرين طافش هند صبري

- ارتدت النجمة السورية نسرين طافش بثوب عاري الكتفين من الساتان الكحلي. وقد نسّقته مع عقد ماسيّ وتسريحة ذات طابع "الريترو".

- حضرت النجمة التونسيّة هند صبري بإطلالة ذات طابع كلاسيكي باللون الأصفر الفاتح الذي تناسق بامتياز مع لون بشرتها. وقد تميّز ثوبها بقصة الكتف الواحدة التي انسدل منها ذيل لامس الأرض.