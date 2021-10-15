9 خيارات للتخلص من البثور في ليلة واحدة فقط

تظهر البثور على البشرة في معظم الأحيان عندما نفتقد للوقت والصبر لانتظار عدة أيام كي تزول، لذلك طلبنا مساعدة خبراء العناية بالجلد في هذا المجال وقد زودونا بمجموعة من الخيارات التي تسمح بالتخفيف من المظهر المزعج لهذه البثور وزوالها في فترة قصيرة جداً.

1- اختيار العلاج المناسب

يميز الخبراء بين 4 أسباب لهذه البثور الطارئة: انسداد المسام، وتكاثر الميكروبات، والإفرازات الزهمية، والالتهابات. وهم يوصون باستعمال مراهم معالجة لها تحتوي على مكونات مثل بيروكسيد البنزويل الذي يقضي على الميكروبات،و يبيض البشرة، ويخفف من إفرازاتها الزهمية أو على حمض الساليسيليك الذي يخفف من حدة البثور، ويقشر البشرة، ويقضي على الميكروبات.

مادة اعلانية

2- استخدام منظّف ذي مفعول مقشر

يحتوي المنظف ذي المفعول المقشر عادة على حمض الساليسيليك. وهو يعالج البثور الموجودة ويقي من ظهور البثور الجديدة في الوقت الذي يظّف فيه البشرة ويخلصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

3- تطبيق كريم غني بالهيدروكورتيزون

هذه المادة لا تستعمل فقط لعلاج لدغات البعوض، لكنها تعمل أيضاً على التخفيف من الاحمرار المرافق للبثور الطارئة. يُنصح باختيار كريم يحتوي على الهيدروكورتيزون وحمض الساليسيليك في الوقت نفسه على أن يتم تطبيقه خلال الليل على هذه البثور.

4- الابتعاد عن المكونات الزيتية

هذا يعني تجنب استعمال الكريمات أو الخلطات الطبيعية التي تحتوي على زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو زيت اللوز كونها تتسبب في تفاقم مشكلة البثور.

5- الاستعانة بحقن الكورتيزون

يُستعمل هذا العلاج في الحالات الطارئة فقط، أي لدى ظهور البثور قبل مناسبة مهمة جداً، أو حفل يخضع لتغطية إعلامية كبيرة، أو إذا كنت تتحضرين لحفل زفافك مثلاً. وهو يُطبق على يد طبيب الجلد.

6- اللجوء إلى العلاجات المنزلية المفيدة

بعض العلاجات المنزلية البسيطة أثبتت فعاليتها في هذا المجال ومنها سحق حبة من الأسبيرين وتحويلها إلى بودرة قبل خلطها بالقليل من الماء للحصول على عجينة تُستعمل لتغطية البثور الطارئة وتتحرك حتى تجف أو الاستعانة بكمادات المياه الدافئة التي تساعد على تفريغ محتوى البثور.

7- فوائد مكعبات الثلج

يُنصح بتطبيق مكعبات الثلج على البثور الحمراء والملتهبة، فهي تساهم في التخفيف من حجمها ومظهرها، على أن يتم تغليف هذه المكعبات بقطعة قماش ناعمة قبل تطبيقها على البثور لمدة 3 أو 4 دقائق. يُنصح بتكرار هذه الخطوة عدة مرات يومياً.

8- تغيير غطاء الوسادة

يُعتبر الحفاظ على نظافة الوسادة من الوسائل الضرورية للتخلص من البثور بسرعة، وذلك لتجنب أن تتراكم عليها الأوساخ، والغبار، والإفرازات، والميكروبات التي يمكن أن تؤخر التآم البثور.

9- تجنب الماكياج الذي يسد المسام

يُعتبر تطبيق الماكياج على البثور ضروري للمساعدة على إخفائها. لكن يُنصح في هذه الحالة بالابتعاد عن المستحضرات التي تؤدي إلى انسداد المسام ومنها تلك التي تحتوي على الزيوت المعدنية واللانولين واستبدالها بتلك التي تحتوي على حمض الساليسيليك والتي تكون مخصصة للبشرات المعرضة للإصابة بحب الشباب.