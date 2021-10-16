جل بذور الكتان ينضم للائحة "الأفضل للعناية بالشعر"

برز جل بذور الكتان مؤخراً كمكوّن فعّال جداً في مجال العناية بالشعر، فهو يعتني بالشعر المجعّد والمالس على السواء مما يجعل منه مستحضراً أساسياً في روتين العناية بالشعر خاصةً في فصل الخريف.

تُعتبر بذور الكتان المكوّن الأساسي لهذا الجل الذي يعد بالحصول على شعر غنيّ ببريق صحّي. وهي تتميّز بغناها بالفيتامينB الذي يقوّي الشعر ويعزّز نموّه، وبالفيتامينE الذي يحافظ على صحة الشعر ويحدّ من تأثير التلوث عليه. أما جل بذور الكتان فيعد بالحصول على شعر غنيّ ببريق صحّي، كونه يرطبه بالعمق ويكسبه ملمساً ناعماً وحريرياً بعد أن يساهم في فكّ تشابكه. كما أنه يعيد الحيوية للشعر ويمدّه بلمعان مميّز بالإضافة إلى قدرته على تمليس الشعر بشكل طبيعي ويمكن تشبيه مفعوله في هذا المجال بمفعول الكيراتين.

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- كيفيّة تحضيره

جل بذور الكتان ليس متوفراً على شكل مستحضر جاهز في الأسواق، ولكن تحضيره في المنزل سهل جداً. يكفي وضع كوب من الماء وربع كوب من بذور الكتان في وعاء على النار حتى الغليان، على أن يتمّ تحريكه باستمرار حتى يصبح الخليط سميكاً. وهو يُرفع بعد ذلك و تتمّ تصفيته ثم يوضع جانباً في وعاء زجاجي حتى يبرد ويصبح جاهزاً للاستعمال. يمكن حفظ هذا الجل في الثلاجة لمدة أسبوع أو أسبوعين كما يمكن استعماله لترطيب بشرة الوجه والجسم.

- كيفية استعماله

يمكن استعمال جل بذور الكتان بأساليب مختلفة إذ يمكن تطبيقه على الشعر كقناع يتمّ شطفه بعد مرور 20 دقيقة، كما يمكن استعماله كجل مصفف للشعر وهو لايحتاج إلى الشطف في هذه الحالة كونه يُشكّل بديلاً مثالياً للمستحضرات الكيميائيّة المصففة التي تثقل الشعر وتخنقه. يُستعمل هذا الجل على شعر جاف أو رطب كما يمكن خلطه مع مكونات طبيعيّة أخرى مثل الألوفيرا وزيت الخروع للحصول على خلطات منزليّة تعتني بالشعر.

- للشعر المالس والمجعّد

يتميّز جل بذور الكتان بفوائده في مجال فك تشابك الشعر الخشن والمجعّد، كما يساهم في تمليس أليافه وجعله سهل التسريح بالإضافة إلى ضبط تجعيداته وترطيبها. يكفي تطبيق مقدار يوازي حبة من البندق من هذا الجل على الشعر الرطب أو الجاف لتغذيته بالكامل. يمكن أيضاً إضافة القليل من هذا الجل إلى الشامبو أو القناع الذي تستعملونه. وهو يُستعمل على الشعر الماس لتعزيز بريقه ولمعانه ومدّه بالترطيب والتغذية الذين يحتاج إليهما للحفاظ على مظهر صحّي.