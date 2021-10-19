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ابنة أنجيلينا جولي ترتدي أشهر أثواب والدتها

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أنجيلينا تتوسط أولادها الخمسة

ابنة أنجيلينا جولي ترتدي أشهر أثواب والدتها

العربية.نت - رانيا لوقا

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في ظهور نادر لها مع أولادها، تألّقت النجمة أنجيلينا جولي في العرض الأول لفيلم Eternals الذي شاركت ببطولته.

وأُقيم هذا العرض في مدينة لوس أنجلوس مساء أمس الاثنين، وقد كان لافتاً تناسق إطلالات أفراد العائلة مع بعضهم البعض، وارتداء إحدى بنات أنجيلينا لأحد أشهر أثواب والدتها.

زهارا ترتدي إحدى أشهر إطلالات والدتها
زهارا ترتدي إحدى أشهر إطلالات والدتها

بدت إطلالة أنجيلينا جولي لافتة، خلال العرض الأول لهذا الفيلم الذي يندرج ضمن أفلام الخيال العلمي. وقد تألّقت بتصميم مينيمالي من مجموعة Balmain Resort 2022 تميّز بلونه البرونزي وباتخاذ القسم الأعلى منه شكل "كورسيه" فيما اتخذ قسمه الأسفل شكل سروال فضفاض. وهي كمّلت إطلالتها بمجوهرات من Tiffany&Co وحافظت على بساطة في مجال التسريحة والماكياج ولكنها أضافت لمسة مبتكرة على إطلالتها من خلال القطعة المعدنيّة الذهبيّة التي امتدّت من شفتها السفليّة إلى أسفل ذقنها.

تناسق لافت بين أزياء أفراد العائلة
تناسق لافت بين أزياء أفراد العائلة

ظهرت أنجيلينا في هذا الحفل محاطة بخمسة من أولادها الستة: مادوكس (20عاماً) الذي ارتدى بدلة سوداء، فيفيان (13 عاماً) التي ظهرت بثوب أبيض بسيط وحذاء رياضي وشقيقها التوأم كنوكس الذي ظهر بإطلالة كاجوال بالأسود، شيلوه (15 عاماً) التي ارتدت ثوباً متعدّد الأطوال باللون البيج، وزهارا (16 عاماً) التي اعتمدت أحد أشهر الإطلالات التي سبق أن ظهرت بها والدتها. تتألف هذه الإطلالة من ثوب فضّي يحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، ارتدته أنجيلينا جولي على البساط الأحمر لحفل أوسكار 2014. وتُعتبر هذه الإطلالة من الأجمل والأشهر التي اعتمدتها جولي منذ بداية نجوميتها وحتى اليوم.

أنجيلينا جولي بإطلالة من دار بالمان
أنجيلينا جولي بإطلالة من دار بالمان
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