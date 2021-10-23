كيف بدت إطلالات النجمات في وداع مهرجان الجونة السينمائي؟

أُقيم مساء أمس حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الخامسة. وقد توالت على بساطه الأحمر مجموعة من النجمات واكبن فعالياته بحضور لافت، فكيف كانت إطلالاتهن الوداعيّة لهذا المهرجان؟

- تكرّر ظهور النجمة إلهام شاهين في العديد من فعاليات هذا الحفل، وقد كانت إطلالتها الأخيرة فيه الأكثر أناقة بين إطلالاتها. إذ ظهرت بثوب من الباييت الأخضر تناسق مع شكل جسمها وكمّلته بطقم ماسيّ فاخر. وهي ترافقت مع النجمة هالة صدقي التي اعتمدت ثوباً أزرق تميّز بالتطريز في القسم العلوي منه وبكمين منسدلين على شكل "كاب".

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- واكبت النجمة يسرا فعاليات هذا المهرجان منذ البداية حتى النهاية، وظهرت بعدة إطلالات كان آخرها هذا الثوب الأسود والفضي الذي حمل توقيع دار Tony Ward Couture.

- اعتمدت النجمة المصريّة منّة شلبي إطلالة مشرقة باللون الأخضر في ختام هذا المهرجان. وهي نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة ناعمة.











يسرا منة شلبي ياسمين صبري ماغي بو غصن لجين عمران سمية الخشاب

- شاركت النجمة ياسمين صبري في العديد من فعاليات هذا المهرجان بإطلالات مميزة كان آخرها ثوب بكتف واحدة باللون الفضي حمل توقيع دار Georges Hobeika.

- ظهرت النجمة رزان جمال بإطلالة راقية ببساطتها تألفت من ثوب أسود حمل توقيع دار Elie Saab.

- لم تغب النجمة المصرية بشرى عن الحفل الختامي لهذا المهرجان رغم إصابتها بحادث سير مؤخراً. وهي ظهرت برفقة زوجها بثوب أزرق تميّز بعقدة كبيرة عند الكتف.

- تميّزت الإعلامية لجين عمران بإطلالة ذات طابع هوليوودي تألفت من ثوب أسود نسقته مع قفازات طويلة من الساتان ومجوهرات فاخرة.

- اختارت النجمة جيسي عبود ثوبها الأسود العاري الكتفين من La Bourgeoisie وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.

- عوّدتنا النجمة ماغي بوغصن على إطلالات أجمل من تلك التي ظهرت بها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة والتي حملت توقيع دار Basil Soda.









ريا أبي راشد رزان جمال جيسي عبدو إلهام شاهين وهالة صدقي النجمة بشرى برفقة زوجها

- اختارت الإعلامية ريا أبي راشد ثوباً لافتا بتصميمه ولونه البرغندي من توقيع دار Georges Gobeika في آخر إطلالاتها بمهرجان الجونة.

- اعتمدت النجمة سميّة الخشّاب ثوباً من المخمل الأسود ترافق مع كمّين طويلين منفصلين عنه وتطريز لافت عند منطقة الصدر.

- اختارت النجمة أسماء جلال اللون الفضي لإطلالتها العصريّة وقد نسّقت ثوبها المتعدد الفتحات مع حقيبة تزيّنت بالريش.