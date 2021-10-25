هل يمكن استعمال زيت اللوز الحلو على بشرة الوجه؟

المعروف عن زيت اللوز الحلو أنه مفيد لبشرة الجسم، ولكن هل يمكن استعماله على الوجه؟ هل هو مناسب لكافة أنواع البشرات؟ هل يستخدم بشكل يومي؟ وما هي فوائده الحقيقيّة في هذا المجال؟

يتميّز زيت اللوز الحلو بغناه بالفيتامينات والحوامض الدهنيّة، فهو يرطّب البشرة بالعمق ويؤمّن لها الحماية كونه يحافظ على الحاجز الدهني المائي الذي يغلّفها بشكل طبيعي. ينتشر استعماله عادةً في مجال العناية بالجسم ولكن ذلك لا يعني أنه غير مفيد لبشرة الوجه، فهو مرطّب طبيعي واقتصادي مفيد للبشرات الحساسة والضعيفة بفضل خصائصه المليّنة والمهدئة للاحمرار. ولكنه لا يتناسب مع البشرات الدهنيّة، وتلك المعرّضة للإصابة بحب الشباب.

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- للوقاية من التجاعيد:

يتمتع زيت اللوز الحلو بمفعول وقائي في مجال محاربة التجاعيد، فغناه بمضادات الأكسدة وحوامض أوميغا 6 و9 الدهنيّة يساهم في ترطيب البشرة والحفاظ على نعومتها. يُنصح باستعماله بدءاً من سن الـ25 كمكوّن مرطّب للبشرة يحافظ على شبابها لأطول فترة ممكنة. يندرج زيت اللوز الحلو ضمن الزيوت المسببة للزيوان، ولذلك يُمنع تطبيقه على البثور الملتهبة. أما عند زوال حب الشباب فيمكن استعماله لعلاج الندبات الناتجة عنه، كون غناه بالفيتامينE يساهم في تجديد خلايا البشرة.

- كيفيّة استعماله:

يُشكّل زيت اللوز الحلو مزيلاً مثالياً للماكياج في حالة البشرة الحساسة، كونه ينظّف الجلد دون تجفيفه. يُنصح بتدليكه بحركات دائريّة لمساعدته على تنظيف المسام بالعمق من آثار الماكياج، والأوساخ، والغبار. يمكن استعمال هذا الزيت أيضاً كمرطّب للبشرة، على أن يتمّ تطبيقه على بشرة نظيفة أو إضافة القليل منه إلى الكريم المرطّب. ينصح الخبراء بتطبيق هذا الزيت من وسط الوجه باتجاه الأطراف وبتفعيله من خلال تمرير أداة التدليك المصنوعة من حجر الجاد على البشرة.

في حالة البشرة العادية، يوصي الخبراء بتطبيق كريم غنيّ بهذا الزيت مرة يومياً عليها أما إذا كانت البشرة جافة جداً فيمكن استعماله صباحاً ومساءً على بشرة الوجه. ولترطيب البشرة بالعمق، يُنصح باستعمال هذا الزيت كقناع يطبّق على البشرة قبل النوم ويُترك عليها طوال الليل فتبدو مكتنزة في صباح اليوم التالي.

يشدّد خبراء العناية بالبشرة على ضرورة تجنب استعمال هذا الزيت على البشرات الدهنية المعرضة للإصابة بحب الشباب، ولدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية على المكسرات كما ينصحون بتجنّب التعرض المباشر للشمس بعد تطبيقه.

- للشعر والأظافر أيضاً:

يعتني زيت اللوز الحلو بكافة أنواع الشعر، وهو مثالي لترطيب الشعر الجاف، المتكسّر، المتقصّف، والمجعّد. يُنصح بوضعه على أطراف الشعر مباشرةً أو إضافته إلى مكوّنات أخرى تُطبّق بشكل قناع على الشعر لتغذيته بالعمق. وهو يعمل أيضاً على تنقية فروة الرأس ويحارب القشرة والحكة المرافقة لها. أما في حالة الأظافر الضعيفة والمتكسّرة فيُنصح بتغميسها في حمام زيت اللوز الحلو لمدة تتراوح بين 5و10 دقائق مرة أسبوعياً لتقويتها وتغذيتها بالعمق.