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"ليلة واحدة فقط" و"تأشيرة ذهبيّة" لجيورجيو أرماني في دبي

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أرماني حاملاً التأشيرة الذهبيىة التي منحت إليه في دبي

"ليلة واحدة فقط" و"تأشيرة ذهبيّة" لجيورجيو أرماني في دبي

يتزامن هذا الحدث مع مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني بدبي ومرور 40 عاماً على تأسيس علامة Armani

العربية.نت- رانيا لوقا

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يستعدّ المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني لتقديم عرض One Night Only أو "ليلة واحدة فقط" في فندق أرماني دبي مساء اليوم. يتزامن هذا الحدث مع مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في دبي ومرور 40 عاماً على تأسيس علامة Armani التي تمّ إطلاقها في العام 1981.

من مجموعة الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2022
من مجموعة الأزياء الرجالية لربيع وصيف 2022

من المنتظر أن يتضمن عرض One Night Only مجموعة من أزياء الدار النسائية الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2022 بالإضافة إلى الأزياء الرجالية والأزياء الراقية فضلاً عن مجموعة كبسولية من التصاميم التي تمّ تحضيرها خصيصاً للاحتفاليّة الإماراتيّة.

من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022.
من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022.

كانت دار Armani قدّمت مجموعتها من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022 خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وقد تميّزت الإطلالات التي قدّمتها بتصاميمها المشرقة ذات القصّات الانسيابيّة والناعمة التي يسهل ارتداؤها. وهي تضمّنت سترات طويلة، سراويل واسعة، وأثواب صيفيّة تحتفل بموسم الشمس والبحر.

من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2022
من مجموعة الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2022

أما المجموعة الرجالية فاستكشفت فكرة الملابس التي تُحرّر حركة الجسم بدل أن تكبّلها، وذلك من خلال استعمال الخامات الخفيفة المشبعة بالضوء التي تعزّز ديناميكيّة الحركة. ومن المنتظر أن تقدّم المجموعة الكبسوليّة الخاصة بمدينة دبي أزياء وأكسسوارات نسائيّة ورجاليّة تستحضر رموز Armani وتقدّمها بأسلوب يرضي أذواق النساء والرجال في العالم العربي.

من مجموعة لأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022
من مجموعة لأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022

وقد كان لافتاً حصول المصمم جيورجيو أرماني مؤخراً على التأشيرة الذهبيّة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، وذلك في حفل أقيم خصيصاً في مبنى المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب. توفّر هذه التأشيرة لحاملها إقامة لمدة 10 سنوات، وهي تُشكّل تكريماً للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمواهب المميّزة في مجالات متنوّعة.

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