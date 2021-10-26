"ليلة واحدة فقط" و"تأشيرة ذهبيّة" لجيورجيو أرماني في دبي

يستعدّ المصمم الإيطالي المخضرم جيورجيو أرماني لتقديم عرض One Night Only أو "ليلة واحدة فقط" في فندق أرماني دبي مساء اليوم. يتزامن هذا الحدث مع مرور 10 سنوات على افتتاح فندق أرماني في دبي ومرور 40 عاماً على تأسيس علامة Armani التي تمّ إطلاقها في العام 1981.

من المنتظر أن يتضمن عرض One Night Only مجموعة من أزياء الدار النسائية الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2022 بالإضافة إلى الأزياء الرجالية والأزياء الراقية فضلاً عن مجموعة كبسولية من التصاميم التي تمّ تحضيرها خصيصاً للاحتفاليّة الإماراتيّة.

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كانت دار Armani قدّمت مجموعتها من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2022 خلال شهر سبتمبر الماضي ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وقد تميّزت الإطلالات التي قدّمتها بتصاميمها المشرقة ذات القصّات الانسيابيّة والناعمة التي يسهل ارتداؤها. وهي تضمّنت سترات طويلة، سراويل واسعة، وأثواب صيفيّة تحتفل بموسم الشمس والبحر.

أما المجموعة الرجالية فاستكشفت فكرة الملابس التي تُحرّر حركة الجسم بدل أن تكبّلها، وذلك من خلال استعمال الخامات الخفيفة المشبعة بالضوء التي تعزّز ديناميكيّة الحركة. ومن المنتظر أن تقدّم المجموعة الكبسوليّة الخاصة بمدينة دبي أزياء وأكسسوارات نسائيّة ورجاليّة تستحضر رموز Armani وتقدّمها بأسلوب يرضي أذواق النساء والرجال في العالم العربي.

وقد كان لافتاً حصول المصمم جيورجيو أرماني مؤخراً على التأشيرة الذهبيّة لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، وذلك في حفل أقيم خصيصاً في مبنى المديرية العامة للإقامة وشؤون الأجانب. توفّر هذه التأشيرة لحاملها إقامة لمدة 10 سنوات، وهي تُشكّل تكريماً للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمواهب المميّزة في مجالات متنوّعة.