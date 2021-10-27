مواعيد خاصة بالمجوهرات والأزياء يشهدها "موسم الرياض"

تحت عنوان "تخيّل أكثر"، تطالعنا فعاليات موسم الرياض بمجموعة من المناسبات تتوجه بشكل مباشر للمرأة العصريّة التي تهتمّ بأناقتها، أبرزها "صالون المجوهرات" ومعرض "أنا عربيّة".

يُشكّل "صالون المجوهرات" أول فعالية نسائيّة يشهدها موسم الرياض بنسخته الثانية.

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يهدف هذا المعرض إلى جمع أبرز أسماء دور المجوهرات المحليّة والعالميّة في منصّة واحدة يتمّ من خلالها تقديم مجموعة مميزة من التصاميم الجديدة الفاخرة. يُقام هذا المعرض بين 2و6 نوفمبر المقبل، ويُشكّل فرصة تجمع بين مصممي المجوهرات وهواة اقتنائها في مساحة يلتقي فيها عالما الترف والأناقة.

وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن مشاركة نحو 250 علامة تجارية في هذا المعرض الذي يحمل اسم Unique Jewellery Salon ويُقام في منطقة واجهة الرياض المخصصة للراحة والاستجمام، والتي تشهد خلال موسم الرياض 7 معارض في مجالات ترفيهيّة مختلفة.

- أنا عربيّة:

يستقبل موسم الرياض 2021 أيضاً معرض "أنا عربية"، وكان هذا المعرض نجح في الموسم السابق بجمع أكثر من 250 مصممة في مجال الأزياء والمجوهرات. من المقرر أن يُقام هذا المعرض بنسخته الجديدة من 9 إلى 15 ديسمبر في واجهة الرياض.

وكانت النسخة الأولى من هذا المعرض اُقيمت في نوفمبر 2019 وكان الهدف منه دعم وتمكين المصممات في الشرق الأوسط. وهو قدّم مجموعة من الجوائز الفاخرة للمصممات اللواتي تميّزن في المعرض. أما ريع تذاكر هذه النسخة منه فسيكون مخصصاً لدعم جمعيات خيريّة تُعنى بشؤون المحتاجين من نساء وأطفال.