أفكار جديدة لارتداء سترة الدنيم الرجاليّة هذا الموسم

تتميّز سترة الدنيم الرجاليّة بكونها من القطع العابرة للزمن، فهي تعزّز حضورها في كل موسم من خلال تنسيقها بأسلوب متجدد. تعرّفوا على أحدث الأساليب لارتدائها من عروض المصممين العالميين لأزياء الخريف والشتاء الحاليين.

استطاعت سترة الدنيم أن تحافظ على مكانتها كقطعة أساسيّة في خزانة الرجل خلال العام 2021. وهي برزت بقصّات واسعة حيناً وتزيّنت بالطبعات والألوان غير التقليديّة حيناً آخر. إليكم نصائح الخبراء لتنسيقها مع إطلالاتكم.

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- تُشكّل سترة الدنيم والسروال باللون البيج من الثنائيّات التي ما زالت محافظة على مكانتها في مجال الأناقة الرجاليّة. ولكنها اكتسبت هذا الموسم بعض اللمسات المبتكرة التي ترضي هواة البحث عن التجدد.



Y project واي برودجكت Wales Bonner وايلز بونر

- تعود الإطلالة المونوكروميّة إلى الواجهة فيما يتعلّق باعتماد سترة الدنيم، التي يمكن تنسيقها مع سروال من الخامة واللون نفسه. وليس شرطاً التركيز على الدنيم الأزرق في هذا المجال بل يمكن اعتماد ألوان أخرى كلاسيكيّة أو مبتكرة.

- لم يغب طراز الدنيم الفاتح المغسول عن مجموعات هذا الموسم، ولكن تمّ تنفيذه بتقنيّات متجددة أعطت نتائج مغايرة لما كان يتمّ الحصول عليه سابقاً مما أضفى تجدداً على الإطلالات المصنوعة من هذا النوع من الدنيم.



Moschino موسكينو Myar ميار

- تكرر ظهور البدلة المصنوعة من الدنيم وقد تمّ تنسيقها مع وشاح يلفّ العنق أو مع قميص مزخرف لإطلالة لا تخلو من الأناقة وتتناسق مع تصميم سترة "البلايزر" الذي يميّز هذه البدلة عادةً.

- خرجت سترة الدنيم عن لونها الكلاسيكي في بعض العروض لتكتسب ألواناً دافئة حيناً ومشرقة حيناً آخر، ولتتناسق مع سراويل باللون نفسه لإطلالة مونوكروميّة عصريّة تتميّز بطابعها الحيويّ.



dsquared2 دي سكوارد2 Isabel Marant إيزابيل ماران

- تناسقت سترة الدنيم مع معطف من التويد وسروال كلاسيكي في بعض الإطلالات، مما أضفى لمسة "كاجوال" على التصاميم الكلاسيكية.

- تنسيق سترة الدنيم مع السروال المصنوع من الجلد بدا لافتاً هذا الموسم. وهو قدّم لنا أسلوباً جديداً في الأناقة يرضي من يبحث عن الابتكار في مجال الإطلالة.



Etudes إيتود Brioni بريوني

- بدا لافتاً في مجموعات هذا الموسم ارتداء سترة الدنيم تحت كنزة صوفيّة كبيرة، لإطلالة مريحة ومبتكرة في الوقت نفسه.