أسبوع الموضة العربي يضع دبي على خارطة الموضة العالميّة

شهدت مدينة دبي مؤخراً فعاليات أسبوع الموضة العربي لربيع وصيف 2022، الذي أُقيم حضورياً بعد غياب قصري فرضه وباء كورونا. أقيم هذا الحدث بين 24 و28 الجاري مستضيفاً مجموعة من المصممين المحليين، والإقليميين، والعالميين، وقد تخللته حلقات حواريّة استقطبت نخبة من المهتمين بتطوير صناعة الموضة.

افتُتح أسبوع الموضة العربي بحفل توزيع جوائز أيقونة الموضة، وقد تمّ خلاله اختيار دمية "باربي" الشهيرة كأيقونة موضة للعام 2021 نظراً لدورها كملهمة في مجال الأناقة لملايين الفتيات حول العالم خلال العقود الماضية. وقد كان لافتاً حضور المصمم جيريمي سكوت المدير الإبداعي في دار Moschino، حيث قدّم بهذه المناسبة مجموعة من التصاميم من وحي دمية "باربي" شكّلت جزءًا من عرض له قدّمه في ربيع 2015.

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تضمّنت فعاليات هذا الأسبوع تقديم مجموعات من الأزياء النسائية الخاصة بربيع وصيف 2022. وهو يُقام بدعم من مجلس الأزياء العربي الذي يُعتبر أكبر منظّمة غير ربحيّة في العالم تهدف إلى توحيد 22 دولة عربية تحت مظلّة الاقتصاد الإبداعي من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة الجماعيّة وتبادل الموارد الصناعيّة في هذا المجال.

شهدت هذه الفعالية مشاركة نخبة من العلامات ودور الأزياء العالميّة إلى جانب مواهب واعدة من دول المنطقة شاركت بالأنشطة الإبداعيّة والعروض الحيّة. وقد استضاف هذا الحدث عروضاً لمصممين من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، وفلسطين، والفلبين، وبولندا، وكولومبيا، وفرنسا، وسويسرا، والولايات المتحدة نذكر منهم: أماتو، وإيفوريا، ومايكل سينكو، وإميرجنسي روم، ويارا بن شكر، وإيهاب جريس، واوتونومي، وبوكا أند بوكا، وكريستيان كوان. تعرّفوا على بعض ما قدّموه من تصاميم فيما يلي: