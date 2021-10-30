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أسبوع الموضة العربي يضع دبي على خارطة الموضة العالميّة

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Poca&Poca بوكا أند بوكا
دبي

أسبوع الموضة العربي يضع دبي على خارطة الموضة العالميّة

العربية.نت - رانيا لوقا

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شهدت مدينة دبي مؤخراً فعاليات أسبوع الموضة العربي لربيع وصيف 2022، الذي أُقيم حضورياً بعد غياب قصري فرضه وباء كورونا. أقيم هذا الحدث بين 24 و28 الجاري مستضيفاً مجموعة من المصممين المحليين، والإقليميين، والعالميين، وقد تخللته حلقات حواريّة استقطبت نخبة من المهتمين بتطوير صناعة الموضة.

افتُتح أسبوع الموضة العربي بحفل توزيع جوائز أيقونة الموضة، وقد تمّ خلاله اختيار دمية "باربي" الشهيرة كأيقونة موضة للعام 2021 نظراً لدورها كملهمة في مجال الأناقة لملايين الفتيات حول العالم خلال العقود الماضية. وقد كان لافتاً حضور المصمم جيريمي سكوت المدير الإبداعي في دار Moschino، حيث قدّم بهذه المناسبة مجموعة من التصاميم من وحي دمية "باربي" شكّلت جزءًا من عرض له قدّمه في ربيع 2015.

Emergency Room إميرجنسي روم
Emergency Room إميرجنسي روم

تضمّنت فعاليات هذا الأسبوع تقديم مجموعات من الأزياء النسائية الخاصة بربيع وصيف 2022. وهو يُقام بدعم من مجلس الأزياء العربي الذي يُعتبر أكبر منظّمة غير ربحيّة في العالم تهدف إلى توحيد 22 دولة عربية تحت مظلّة الاقتصاد الإبداعي من خلال الاستفادة من المعرفة والخبرة الجماعيّة وتبادل الموارد الصناعيّة في هذا المجال.

شهدت هذه الفعالية مشاركة نخبة من العلامات ودور الأزياء العالميّة إلى جانب مواهب واعدة من دول المنطقة شاركت بالأنشطة الإبداعيّة والعروض الحيّة. وقد استضاف هذا الحدث عروضاً لمصممين من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، وفلسطين، والفلبين، وبولندا، وكولومبيا، وفرنسا، وسويسرا، والولايات المتحدة نذكر منهم: أماتو، وإيفوريا، ومايكل سينكو، وإميرجنسي روم، ويارا بن شكر، وإيهاب جريس، واوتونومي، وبوكا أند بوكا، وكريستيان كوان. تعرّفوا على بعض ما قدّموه من تصاميم فيما يلي:

Yara Bin Shakar يارا بن شكر
  • Yara Bin Shakar يارا بن شكر
  • Moschino X Barbie موسكينو X. باربي
  • Moschino X Barbie موسكينو X باربي
  • Ihab Jiryis إيهاب جريس
  • Amato Couture أماتو كوتور
  • Autonomie أوتونومي
  • Autonomie أوتونومي.
  • Christian Cowan كريستيان كوان
  • Euphoria أوفوريا
9 صور
Yara Bin Shakar يارا بن شكر
Yara Bin Shakar يارا بن شكر
Moschino X Barbie موسكينو X. باربي
Moschino X Barbie موسكينو X. باربي
Moschino X Barbie موسكينو X باربي
Moschino X Barbie موسكينو X باربي
Ihab Jiryis إيهاب جريس
Ihab Jiryis إيهاب جريس
Amato Couture أماتو كوتور
Amato Couture أماتو كوتور
Autonomie أوتونومي
Autonomie أوتونومي
Autonomie أوتونومي.
Autonomie أوتونومي.
Christian Cowan كريستيان كوان
Christian Cowan كريستيان كوان
Euphoria أوفوريا
Euphoria أوفوريا
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