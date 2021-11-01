"كوب الماء" يكشف حالة الشعر.. و"طحل القهوة" يعالجه

يمكن لبعض الحيل البسيطة أن تكشف الكثير عن حالتنا الصحيّة أو مشاكلنا التجميلية، منها حيلة "كوب الماء وخصلة الشعر"، تعرّفوا عليها فيما يلي.

تُساهم هذه الحيلة في الكشف عن صحة الشعر وحيويته ومدى حاجته إلى عناية مكثّفة تحميه من الجفاف وتُعزّز نموّه. لتطبيقها أنتم بحاجة إلى كوب يحتوي بنسبة ثلاثة أرباعه على الماء وخصلة صغيرة من شعركم. يكفي وضع الخصلة في كوب الماء والانتظار حوالي 5 ثوانٍ فقط.

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إذا طفت خصلة الشعر على سطح الماء، فهذا يعني أن أسفاط الشعر مقفلة بشكل جيّد وأنه بكامل صحته وحيويته. أما إذا نزلت خصلة الشعر إلى أسفل الكوب، فهذا يعني أن أسفاط الشعر مفتوحة مما يسهّل امتصاصه للماء. في هذه الحالة، الشعر يكون بحاجة إلى التغذية بمكوّنات تناسبه وإلى الشطف بماء بارد مخلوط بالقليل من الخل الأبيض، مما يساهم في إقفال أسفاط الشعر وجعله أكثر حيويةً ولمعاناً. ومن أهم الوصفات المغذية للشعر ذات الأسفاط المفتوحة خليط "طحل القهوة".

طحل القهوة للعناية بالشعر وتعزيز حيويته

تتميّز القهوة بكونها من المكوّنات المتوفرة في معظم المنازل، ولكن بقايا هذا المشروب الساخن المعروفة باسم "الطحل" تنتهي عادةً في سلّة المهملات نظراً لعدم المعرفة بخصائصها وفوائدها في مجال العناية بالبشرة والشعر.

استعمال طحل القهوة في مجال العناية بالشعر سهل وبسيط، يكفي إضافة ملعقتين كبيرتين منه إلى الشامبو أو البلسم "الكونديشنر" الذي تستعملونه، على أن يتمّ شطف الشعر جيداً بعد تطبيقه وخضّ عبوة الشامبو أو الكونديشنر جيداً قبل استعماله لتسهيل اختلاط طحل القهوة بالمستحضر وتجنّب بقائه في قاع العبوة. ولكن ما هي استعمالات هذا المكوّن الطبيعي؟

مقشّر لفروة الرأس

تتميّز مادة الكافيين الموجودة في طحل القهوة بخصائصها المنقية لفروة الرأس، وهي تلعب دور مقشّر مفيد يساعد في تجديد الخلايا والحماية من الحكّة والقشرة. كما أنها تساهم في الحفاظ على نظافة فروة الرأس وبالتالي الشعر لفترة أطول.

معزّز للونه الداكن

تساهم إضافة طحل القهوة إلى الكونديشنر في تعزيز لون الشعر الأسود والبني والكستنائي. فهذا المكوّن يحي اللون الطبيعي للشعر، كما يعزّز لون الشعر المصبوغ، أما النتائج في هذا المجال فتظهر بعد بضعة أسابيع على الاستعمال.

مزيل للروائح المزعجة عن الشعر

تساهم تركيبة الشعر المساميّة في امتصاصه للروائح القويّة، ويتحوّل هذا الأمر إلى مشكلة عندما تكون هذه الروائح مزعجة. يتمتع طحل القهوة بقدرة على تأمين حل لهذه المشكلة عند إضافته إلى الشامبو، كونه قادرا على إزالة أي روائح كريهة تلتصق بالشعر.

مساعد على تسريع نموّه

يساعد الكافيين على تنشيط أنسجة فروة الرأس وتعزيز نموّ الشعر. يُنصح بتدليك الشعر جيداً أثناء غسله وتطبيق الكونديشنر عليه. ولكن الحصول على نتائج في هذا المجال يحتاج إلى الصبر والمثابرة على استعمال الشامبو والكونديشنر المضاف إليهما طحل القهوة.