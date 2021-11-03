بالصور والتفاصيل.. رحلة شانيل الأخيرة إلى دبي

بدت دبي متألقة يوم أمس الثلاثاء في استقبال مجموعة Chanel الخاصة برحلات 2022 التي تمّ تقديمها لأول مرة بعرض حيّ سبقه عرض افتراضي تمّ تصويره في الجنوب الفرنسي خلال شهر مايو الماضي.

شكّل عرض Chanel لمجموعتها الخاصة برحلات 2022 في دبي تأكيداً جديداً على الدور الذي تلعبه هذه الإمارة كعاصمة للموضة العربية مما يجعلها تستقطب أبرز المصممين العالميين لتقديم مجموعاتهم فيها إلى جمهور متنوّع ومحبّ للأناقة والترف.

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يُعتبر هذا العرض المباشر الأول لهذه المجموعة التحضيريّة للربيع القادم، وقد سبقه عرض افتراضي أقيم في الجنوب الفرنسي منذ بضعة أشهر. وقد حالت الظروف الصحيّة المرافقة لجائحة كورونا دون أن يتمّ هذا العرض بشكل مباشر حينها.

تقديم هذا العرض تمّ بحضور حوالي 1000 مدعو طُلب منهم تقديم إثباتات على التطعيم الكامل أو فحص يكشف عدم إصابتهم بفيروس كوفيد19. وقد حضره نجوم عالميين من أصدقاء الدار نذكر منهم: الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، المغني الأميركي جون ليجند، العارضة الفرنسية كارولين دو ميغري، الممثلة الجزائرية صوفيا بوتلة، والممثلة المصرية تارا عماد. هذا بالإضافة إلى العديد من الشخصيّات المحليّة المهتمة بالموضة وضيوف وصلوا إلى دبي خصيصاً من أنحاء مختلفة من العالم.

بحثت فيرجيني فيارد، المديرة الإبداعية في دار Chanel، عن مصادر إلهام لهذه المجموعة في تفاصيل قصة الصداقة الطويلة التي نشأت بالمراسلة بين مؤسسة الدار غابرييل شانيل والفنان جان كوكتو. وهي استحضرت النجمات وطيور الحمام التي كانت تلازم توقيع كوكتو في الرسائل لتزيّن بالتصاميم المونوكرومية. وقد سيطر اللونان الأسود والأبيض على معظم إطلالات المجموعة التي اختلط فيها التويد مع الخامات المطبعة والأزياء المزينة بالمونوغرام الخاص بالدار. وترافقت العديد من الإطلالات مع الجوارب الشبكيّة والأكسسوارات التي أضفت عليها حبيبات اللؤلؤ لمسات مترفة.