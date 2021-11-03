مجموعة جديدة من العبايات الراقية تحمل توقيع "فالنتينو"

كشفت دار Valentino العريقة عن مجموعة خاصة من العبايات الراقية في إطار فعاليات "قطر تبدع #QatarCreates للعام 2021. تعرّفوا على تفاصيل هذا المشروع الذي يحمل توقيع المصمم الإيطالي المتميّز بيرباولو بتشولي.

تتميّز هذه المجموعة الخاصة من العبايات بتصاميمها التي تجمع بين الإتقان الذي تُعرف به الخياطة الراقية الإيطاليّة واللمسات الفاخرة التي تبحث عنها المرأة العربيّة. وهي تضمّ 15 عباية تمّ تنفيذها بخامات الكشمير، والكريب، والصوف أما الألوان فتنوّعت بين الفيروزي، والأزرق الملكي، والأحمر، والبرغندي، والأخضر الفيروزي، والذهبي، والعاجي، والأبيض، والأسود، والبيج.

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تحمل هذه المجموعة من العبايات الراقية عنوان Abaya، وهي تبدو لافتة بطابعها الشرقي النابض بالحياة وتصاميمها الطويلة، المتعددة الطبقات، والمترافقة مع أغطية للرأس تتناسق معها.

سيتمّ عرض هذه المجموعة في حيّ الدوحة للتصميم إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنيّة التي ألهمت تصميمها، بالإضافة إلى تصاميم من مجموعة Valentino للأزياء الراقية المعروفة تحت اسم Valentino Des Ateliers. ويمكن حجز المواعيد لاكتشافها عن كثب حتى 5 نوفمبر الجاري.