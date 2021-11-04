موعد مع الأناقة الفاخرة في حفل Fashion Trust Arabia2021

أقيم مساء أمس الأربعاء حفل توزيع جوائز الموضة Fashion Trust Arabia2021 في متحف قطر الوطني تحت رعاية الشيخة موزة بنت ناصر. وقد شارك بهذه المناسبة مجموعة من أبرز المصممين العرب والعالميين بالإضافة إلى نجمات ومؤثرات تألقن بتصاميم لافتة، فكيف بدت إطلالاتهن؟

تُشكّل فعالية Fashion Trust Arabia فرصة لدعم المواهب المحليّة في مجال الموضة. وقد أُقيم حفل توزيع جوائز هذه الفعالية بحضور المدير الإبداعي لدار Valentino بييرباولو بيتشولي الذي اعتمد للمناسبة قميصا أبيض طويلا جاء مستوحى من الزي العربي ونسّقه مع سترة "بلايزر" ونظارات سوداء.







أسيل عمران العارضة آيرينا شايك الإعلامية ريا أبي راشد العارضة أدريانا ليما برفقة خبير الماكياج بسام فتوح

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شاركت بهذه الفعالية 24 موهبة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على فرصة للفوز بالجوائز الست المقدمة للرابحين. وكان لافتاً الحضور العالمي المتنوّع الذي وصل خصيصاً إلى قطر للمشاركة بهذا الحفل. فقد تألقت العارضة البرازيليّة أدريانا ليما بإطلالة سوداء ذات طابع روماني تحمل توقيع المصمم زهير مراد الذي رافقها إلى الحفل، أما المصمم إيلي صعب فظهر إلى جانب الإعلامية ديالا مكّي التي تألقت بتصميم باللونين البيج والذهبي حمل توقيعه.

وصلت العارضة التونسيّة ريم السعيدي إلى الحفل برفقة زوجها الإعلامي وسام بريدي، وقد اعتمدت ثوباً لافتاً باللون الأحمر من Dior فيما اختارت العارضة الروسيّة آيرينا شايك مجموعة من الإطلالات من Burberry كان أبرزها ثوباً لافتاً باللون الذهبي. وظهرت كل من النجمة السعودية أسيل عمران والممثلة المصرية مي عمر بإطلالتين باللون الأحمر الداكن من دار Valentino.









جيليان أندرسون برفقة المصمم بيرباولو بيتشولي آيرينا شايك ومي عمر النجمة كاترين دونوف العارضة ريم السعيدي وزوجها الإعلامي وسام بريدي المصمم زهير مراد مع العارضة أدريانا ليما

من المشاركات في الحفل نذكر أيضاً النجمة الفرنسيّة كاترين دونوف التي اعتمدت ثوبًا طويلاً باللون الأسود، الإعلاميّة ريا أبي راشد التي اختارت ثوباً ذهبياً من دار Elie Saab والعارضتان الكنديتان ماي ماسك ببدلة من Nicolas Jebran وكوكو روشا بثوب يرافقه "كاب" طويل من دار Georges Chakra.