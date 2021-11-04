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"نور جيهان" عطر جديد يحمل توقيع الملكة أحلام

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أحلام تقدّم عطرها الجديد
أحلام تقدّم عطرها الجديد

"نور جيهان" عطر جديد يحمل توقيع الملكة أحلام

"نور جيهان" هي ملكة هنديّة عرّفت عنها أحلام بأنها واحدة من أفتن وأجمل النساء في عصرها

العربية.نت - رانيا لوقا

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كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن إطلاقها لعطرها الجديد الذي يحمل اسم الملكة الهندية "نور جيهان"، ويجسّد اهتمام الملكة أحلام، كما يلقّبها جمهورها، بكل ما له علاقة بالأناقة والجمال.

النجمة الإماراتية أحلام
النجمة الإماراتية أحلام

أطلقت أحلام عطرها الجديد عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" التي تضم أكثر من 13 مليون متابع. وهي كشفت عن اسمه وشكله ونفحاته في مجموعة من مقاطع الفيديو التي صورتها بنفسها.

العطر الجديد
  • العطر الجديد
  • أحلام تقدّم عطرها الجديد
2 صور
العطر الجديد
العطر الجديد
أحلام تقدّم عطرها الجديد
أحلام تقدّم عطرها الجديد

العطر الجديد يحمل اسم نور جيهان، ملكة هنديّة عرّفت عنها أحلام بأنها واحدة من أفتن وأجمل النساء في عصرها. وهي كانت معروفة بشغفها بالحدائق واهتمامها بالأنواع النادرة من الزهور، كما أتقنت الصيد من على ظهر الفيلة، وكانت تتمتع بامتيازات خاصة، أبرزها أنها كانت الشخص الوحيد المصرّح له باستخدام ختم الإمبراطور، كما تم حفر اسمها على العملات المعدنيّة. يأتي هذا العطر الفاخر المعتّق ليجسّد الشخصيّة المميّزة التي كانت تتمتع بها هذه الملكة، وتتزيّن قارورته بغطاء وغلاف مرصعين بالأحجار الملونة.

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يستحضر هذا العطر سحر بلاد الهند وعراقتها نظراً لغناه بخليط من المسك والعود والزهور الهندية. وقد كشفت أحلام عبر انستغرام أيضاً إقبال الجمهور على هذا العطر بحيث تعدّى نصف مبيعاته بعد يومين فقط من إطلاقه.

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