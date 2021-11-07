بالصور.. معرض "كريستيان ديور.. مصمم الأحلام" يصل قطر

افتُتح معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" في مدينة الدوحة ضمن فعاليات #قطر_تبدع QatarCreates على أن يستمر حتى مارس 2022. رافقونا في جولة على معروضاته.

هي المرة الأولى التي تُقدّم فيها دار Dior حدثاً بهذه الأهمية في منطقة الشرق الأوسط. فقد حصد معرض Christian Dior: Designers of Dreams نجاحاً كبيراً عندما تمّت إقامته سابقاً في متحف الفنون الزخرفيّة الباريسي، وفي عدد من أهم مناطق العالم: من لندن إلى شنغهاي ونيويورك.

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يُقام هذا المعرض حالياً في مركز الدوحة للتصميم والابتكار M7، وهو يختصر بأسلوب متجدد 70 عاماً من الإبداع في تاريخ دار Dior منذ انطلاقتها على يد كريستيان ديور ومروراً بالمديرين الفنيين الذين اهتموا بمتابعة المسيرة من بعده: إيف سان لوران، ومارك بوهان، وجيانفرانكو فيري، وجون غاليانو، وراف سيمونز، وأخيراً ماريا غراتسيا كيوري التي ما زالت تشغل هذا المنصب حتى الآن.

كان ديور يؤمن بأن الموضة والخيال مترابطان، ومقولته الشهيرة "إن الموضة تأتي من حلم، والحلم هو الهروب من الواقع" خير دليل على ذلك. ويُشكّل معرض "كريستيان ديور: مصمم الأحلام" مدخلاً إلى عالم هذه الدار العريقة التي عُرفت بتحويل الأحلام إلى واقع ومازالت حتى اليوم تُصدّر الأحلام مع الأناقة.

تُخصّص النسخة القطرية من هذا المعرض ركناً لأزياء الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي تحمل توقيع Dior. وقد شهد افتتاحه مشاركة العديد من الشهيرات اللواتي تألقن بإطلالات تحمل توقيع Dior نذكر منهن: الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، العارضة التونسية ريم السعيدي، الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا، المغنية السعودية أسيل عمران وشقيقتها الإعلامية لجين عمران، الممثلة اللبنانية رزان جمال، العارضة الروسية نتاليا فوديانوفا، والعارضة الكندية المخضرمة ماي ماسك.