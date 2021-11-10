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أسباب تساقط الشعر و3 طرق للتغلب عليها.. مباشرة من خبيرة روسية

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تساقط الشعر
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أسباب تساقط الشعر و3 طرق للتغلب عليها.. مباشرة من خبيرة روسية

هناك عوامل عديدة تسبب تساقط الشعر، وأكثرها انتشارا هو فقر الدم الناجم عن الحديد، الذي يمكن أن يتطور على خلفية الأمراض المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية والغدد الصماء

العربية.نت

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كشفت خبيرة تغذية روسية عن العوامل المسببة لتساقط الشعر، واقترحت طرقا لمكافحة هذه الظاهرة.

وذكرت الخبيرة الروسية الدكتورة أولغا كوفينينكو، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أن هناك عوامل عديدة تسبب تساقط الشعر، وأن أكثرها انتشارا هو فقر الدم الناجم عن الحديد، الذي يمكن أن يتطور على خلفية الأمراض المزمنة مثل أمراض المناعة الذاتية والغدد الصماء، وكذلك أمراض الجهاز الهضمي والتغذية غير المتوازنة (النباتيون مثلا). وأوضحت أن الإفراط بتناول المواد الغنية بالحديد يحدث غالبا على خلفية الالتهابات.

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وقالت إنه "يجب أولا وقبل كل شيء في حالة تساقط الشعر التأكد من مستوى فيتامين В12 وفيتامين В9 والفيريتين (بروتين داخل الخلايا) والهيموغلوبين وترانسفرين (بروتين سكري) ومصل الحديد والبروتين العام. وعادة يهتم الجميع بمستوى الهيموغلوبين، مع أنه لا يكشف صورة واضحة للنقص ولا يوضح مستوى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد".

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وأضافت: "كما يجب الانتباه إلى مستوى الزنك الضروري لعمل الغدد الدهنية بصورة طبيعية، وتعزيز بصيلات الشعر".

ومن أجل منع انخفاض أو تعويض النقص الذي يسبب تساقط الشعر يجب الالتزام بالشروط التالية:

1) يجب الالتزام بنظام صحي للنوم واليقظة.

2) تناول كمية كافية من الماء (30 ملليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم).

3) إضافة مواد غذائية غنية بالألياف الغذائية إلى النظام الغذائي اليومي (الخضار والخضروات الورقية)، ومواد غذائية غنية بحديد الهيم (الموجود فقط في البروتين الحيواني) ومواد محتوية على أوميغا-3 والزنك واليود والسيلينيوم وفيتامينات مجموعة В (الأسماك والمأكولات البحرية والمكسرات والبذور والحبوب والبقول).

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