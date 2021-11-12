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زندايا.. أصغر أيقونات الموضة وأكثرهنّ ابتكاراً

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زندايا.. أصغر أيقونات الموضة وأكثرهنّ ابتكاراً

العربية.نت - رانيا لوقا

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حصدت النجمة الأميركية زندايا لقب "أيقونة الموضة للعام 2021" في حفل توزيع جوائز مجلس مصممي الأزياء في أميركا CFDA Awards الذي أُقيم مؤخراً في مدينة منهاتن. وهذا ما يجعلها أصغر مستلم لهذه الجائزة المرموقة في مجال الموضة.

استطاعت زندايا أن تحصد جائزة أيقونة الموضة عن عمر 25 عاماً فقط، مما يجعلها أصغر من استحقّها، وقد سبقها على استلامها أسماء متألقة في عالم النجومية، أمثال: جنيفر لوبيز، ونعومي كامبل، وبيونسيه، ولايدي غاغا، وريهانا. مسيرتها الفنيّة بدأت في العام 2010 عندما أصبحت إحدى نجمات عالم ديزني وسرعان ما تحوّلت إلى نجمة متكاملة تميّزت بحضورها الآسر في مجالات عرض الأزياء، والتمثيل، والغناء، والرقص الاستعراضي.

زندايا تحمل جائزة أيقونة الموضة وهي ترتدي إطلالة تحمل توقيع المصممة فيرا وانغ
زندايا تحمل جائزة أيقونة الموضة وهي ترتدي إطلالة تحمل توقيع المصممة فيرا وانغ

فيما رسمت لنفسها شخصيّة مميّزة بمساعدة خبير المظهر لاو روتش الذي يُعرف بميله إلى المغالاة والمبالغة في مجال الأناقة. وهذا ما أكسبه شهرة كبيرة بين النجمات العالميات أمثال سيلين ديون وآن هاثاواي الذي اهتمّ بتجديد إطلالاتهن. وهو نجح في أن يقدّم زندايا بإطلالات متنوّعة استحضرت شخصيّة سندريللا حيناً وجان دارك حيناً آخر، بالإضافة إلى الإطلالات الهوليوودية المثيرة أو الصبيانية العصرية. وقد برعت زندايا في كل مرة في أن تتألق بحضورها كما تمتّعت بجرأة ساعدتها على التجديد في إطلالتها وإطلاق صيحات مبتكرة بكل ثقة. وهذا ما يجعلها تستحق عن جدارة لقب أيقونة موضة بشهادة الخبراء، والجمهور، ومتابعيها على وسائل التواصل الإجتماعي الذي يفوق عددهم 150 مليون شخص.

بإطلالة من فوستو بوغليسي في حفل مت غالا 2015
  • بإطلالة من فوستو بوغليسي في حفل مت غالا 2015
  • زندايا المراهقة في العام 2012 وقد بدا التميز لافتاً في إطلالتها
  • زندايا الطفلة في العام 2010 لدى مشاركتها بالعرض الأول لأحد أفلام ديزني
  • تجسّد شخصية جان دارك بإطلالة من فرساتشي في حفل مت غالا2018
  • بإطلالة من مايكل كورس في حفل مت غالا 2016
  • بإطلالة من غيامباتيستا فالي في حفل أوسكار 2018
  • بإطلالة من دولتشي أند غابانا في حفل مت غالا2017
  • بإطلالة سندريللا التي تحمل توقيع تومي هيلفيغر في حفل مت غالا 2019
8 صور
بإطلالة من فوستو بوغليسي في حفل مت غالا 2015
بإطلالة من فوستو بوغليسي في حفل مت غالا 2015
زندايا المراهقة في العام 2012 وقد بدا التميز لافتاً في إطلالتها
زندايا المراهقة في العام 2012 وقد بدا التميز لافتاً في إطلالتها
زندايا الطفلة في العام 2010 لدى مشاركتها بالعرض الأول لأحد أفلام ديزني
زندايا الطفلة في العام 2010 لدى مشاركتها بالعرض الأول لأحد أفلام ديزني
تجسّد شخصية جان دارك بإطلالة من فرساتشي في حفل مت غالا2018
تجسّد شخصية جان دارك بإطلالة من فرساتشي في حفل مت غالا2018
بإطلالة من مايكل كورس في حفل مت غالا 2016
بإطلالة من مايكل كورس في حفل مت غالا 2016
بإطلالة من غيامباتيستا فالي في حفل أوسكار 2018
بإطلالة من غيامباتيستا فالي في حفل أوسكار 2018
بإطلالة من دولتشي أند غابانا في حفل مت غالا2017
بإطلالة من دولتشي أند غابانا في حفل مت غالا2017
بإطلالة سندريللا التي تحمل توقيع تومي هيلفيغر في حفل مت غالا 2019
بإطلالة سندريللا التي تحمل توقيع تومي هيلفيغر في حفل مت غالا 2019
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