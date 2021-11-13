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مجوهرات هند رستم تحقق أرقاماً غير متوقعة بمزاد "سوذبي"

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هند رستم

مجوهرات هند رستم تحقق أرقاماً غير متوقعة بمزاد "سوذبي"

العربية.نت - رانيا لوقا

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شهدت نهاية الأسبوع الحالي بيع 8 قطع نادرة من مجوهرات النجمة المصرية الراحلة هند رستم في مزاد نظمته دار "سوذبي" في مدينة جنيف السويسرية.

وتم عرض بعض هذه المجوهرات في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر الفائت قبل أن تشارك المجموعة الكاملة في مزاد علني. وقد بيعت جميعها خلاله محققة أرقاماً فاقت التوقعات، إذ وصل سعر السوار الماسي المزين بأحجار الزمرد في المزاد إلى 57,627 دولارا أميركيا.

سوار مرصع بالماس والزمرد
سوار مرصع بالماس والزمرد

أما سعر القلادة الماسية التي تحمل توقيع مجوهرات شاتيلا فتم بيعها بسعر 30,186 دولارا أميركيا، فيما بلغ سعر الأقراط الماسية، التي يعود تصميمها إلى العام 1960 وتحمل توقيع دايفيد ويب، 22,200 دولار أميركي.

قلادة ماسية
  • قلادة ماسية
  • أقراط من تصميم ديفيد ويب
2 صور
قلادة ماسية
قلادة ماسية
أقراط من تصميم ديفيد ويب
أقراط من تصميم ديفيد ويب

وكانت هند رستم معروفة بشغفها بالمجوهرات التي سعت للحصول عليها من أنحاء مختلفة من العالم. كما كانت تصمم بنفسها بعض القطع التي ترتديها. وعُرفت بشغفها بالماس والياقوت، وكانت تشارك بانتظام بمزادات لبيع المجوهرات.

هند رستم
هند رستم

كذلك تحمل النجمة الراحلة لقب السيدة الأولى للسينما المصرية، إذ شاركت بأكثر من 80 فيلما في العصر الذهبي لهذه السينما. وهي لُقّبت أيضاً بمارلين مونرو العالم العربي لكنها كانت ترفض هذه المقارنة بينها وبين النجمة الهوليوودية. وقد اعتزلت التمثيل في أواخر سبعينيات القرن الماضي قبل أن تتوفى عام 2011 إثر نوبة قلبية عن عمر 81 عاماً.

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