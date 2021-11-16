5 ألوان هي الأكثر تنحيفاً.. هل تعرفينها؟

أظهرت الدراسات أن اللون الأسود لا يحتل رأس قائمة الألوان المنحفة رغم فعاليته في هذا المجال. وفي حين يسود الاعتقاد أن الأبيض هو أقل الألوان تنحيفاً والأسود أكثرها، يبدو أن لوحة الألوان غنية بالعديد من المفاجآت في هذا المجال.

فقد تم الكشف مؤخراً عن قائمة الألوان الخمسة الأكثر تنحيفاً. تعرفي عليها فيما يلي واستعمليها هذا الموسم للحصول على قوام ممشوق وأناقة لافتة.

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1- الأحمر الداكن

تحتل تدرجات الأحمر الداكن المرتبة الأولى في قائمة الألوان الأكثر تنحيفاً، فهي معروفة بأنها تساهم في إبراز جمالية منحنيات الجسم، فضلاً عن تعزيزها للحضور الآسر والأناقة الواثقة من تأثيرها. فلا تترددي باعتماد هذا اللون في الأزياء الخريفية والشتوية بتدرجاته التي تتنوع بين الرماني، والبرغندي، والنبيذي. وقد رصدناها هذا الموسم في العديد من المجموعات العالمية منها Hermes، وZuhair Murad، وTommy Hilfiger.



زهير مراد هيرميس

2- الأسود

يحتل المرتبة الثانية في قائمة الألوان الأكثر تنحيفاً، رغم كونه اللون الأساسي الذي يوصي الخبراء باعتماده لتنحيف القوام. وتُعتبر سترة "البلايزر" السوداء والثوب الأسود من أساسيات الخزانة النسائية. لكن يمكن اعتماد هذا اللون أيضاً بأسلوب مبتكر وغير تقليدي. ورصدناه بشكل لافت هذا الموسم في مجموعات Moschino، وAndrew GN، وChanel.



موسكينو أندرو جي أن

3- الكحلي

يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الألوان الأكثر تنحيفاً، إذ يساعد طابعه القاتم والكلاسيكي في تأثيره المنحف، خاصة عندما يتم اعتماده كلون موحد لكامل الزي. وقد تكرر ظهوره هذا الموسم في مجموعات Giorgio Armani، وJason Wu، وPhillip Lim.



جايسن وو فيليب ليم

4- الرمادي

يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الألوان الأكثر تنحيفاً رغم كونه يُعتبر مملاً من جانب الكثيرين. كما يُنصح باعتماده بتدرجاته المتوسطة أو الداكنة وتنسيقه مع أكسسوارات ملونة لإضفاء بعض الحيوية على الإطلالة. ويعتبر الرمادي لوناً محايداً ممكن أن يُشكل بديلاً مثالياً للأسود أو الكحلي وهو مناسب للأزياء المخصصة لأوقات العمل. ولفتنا هذا الموسم اعتماده في مجموعات Emilia Wickstead وGiorgio Armani.



جيورجيو أرماني إميليا ويكستيد

5- البني

يحتل المرتبة الخامسة والأخيرة في هذه القائمة. هو لون دافئ، مريح، وباعث على الاطمئنان، مما يفسر اهتمام خبراء المظهر به بمجمل تدرجاته الفاتحة والداكنة. وتكرر استعماله هذا الموسم في مجموعات Fendi، وEtro، وTory Burch.