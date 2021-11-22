6 أخطاء من الضروري تجنّبها عند العناية بمحيط العينين

تتعرّض منطقة محيط العينين للعديد من المشاكل التجميليّة المرتبطة بعوامل داخلية وخارجية، أكثرها شيوعاً الهالات الداكنة، الجيوب المنتفخة، والخطوط الرقيقة. إليكم أكثر الأخطاء التي تلازم العناية بها.

تعاني منطقة محيط العينين من الإهمال أحياناً كثيرة في مجال إزالة الماكياج عنها أو تطبيق مستحضرات عليها مما يعرّض بشرتها للجفاف، والانتفاخ، وفقدان الإشراق. أما الأخطاء التي نوردها فيما يلي، فتزيد من حدّة مشاكلها:

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1- فرك العينين:

إنه الخطأ الأبرز والأكثر خطورة، فاستعمال الأصابع لفرك العينين بقوة من الخطوات القاسية جداً على البشرة المحيطة بها. خاصةً أن هذه البشرة أكثر رقّة بأربع مرات من بشرة الوجه، وتحتاج إلى التعامل معها بنعومة ورقّة بهدف تأمين حاجتها من الوقاية والحماية.

2- إزالة الماكياج بالشكل غير المناسب:

عند مواجهة أي صعوبة في إزالة الماكياج عن العينين، خاصةً النوع المضاد للماء منه، ينصح الخبراء بتجنّب فرك المستحضر المزيل للماكياج بقوة وفي كل الاتجاهات على أن يتمّ الاكتفاء بتبليل دائرتين من القطن بالمستحضر ووضعها لبضع ثوانٍ على الجفنين دون أي فرك وستلاحظون أن إزالة الماكياج عن العينين أصبحت أكثر سهولة بعد ذلك.



3- اختيار الكريم غير المناسب:

ينصح الخبراء بتجنّب تركيبات الكريمات التي تُسبب وخزاً لدى تطبيقها على محيط العينين وتلك التي تكون تركيباتها دهنيّة جداً وتتسرّب إلى داخل العين.

كما يوصون بالتوجه نحو مستحضرات العناية الخاصة بمحيط العينين التي تعمل على تنشيط الدورة الدمويّة وتحول دون احتباس السوائل في الجفون السفليّة.

ويُطبّق كريم محيط العينين بالتربيت بنعومة انطلاقاً من الزاوية الداخلية للعين باتجاه زاويتها الخارجية عند أعلى الوجنتين.

4- سوء تخزين مستحضر محيط العينين:

تحبّ مستحضرات العناية بمحيط العينين الأجواء الباردة، ولذلك يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة كي يساهم انخفاض حرارتها بتقليص الأوعية الدمويّة والعضلات في منطقة محيط العينين، وهذا ما يساعد على إحياء النظرات والتخفيف من انتفاخ العينين صباحاً. تترافق بعض مستحضرات العناية بمحيط العينين مع أدوات تطبيق مزوّدة برأس معدنيّ يُعزّز مفعول البرودة المنشود عند التطبيق.

5- إزالة شعر الحاجبين بالشمع:

تُشكّل إزالة شعر الحاجبين بالشمع اعتداءً على محيط العينين، كونه من الخطوات القاسية على هذه المنطقة الحساسة.

وتبقى الطريقة الأنسب في هذا المجال، إزالة الشعر الزائد بالخيط في مركز التجميل أو استعمال الملقط عند إزالة الشعر الزائد في المنزل. إن هاتين التقنيتين قادرتين على تأمين النتائج المرجوّة دون إلحاق الأذى بمحيط العينين.

6- الاكتفاء بتطبيق مستحضر محيط العينين صباحاً:

الهدف من تطبيق مستحضر محيط العينين ليس فقط إضفاء مسحة من الإشراق على النظرات، ولكن ترطيب بشرة هذه المنطقة بالعمق. ولذلك ينصح الخبراء بتطبيق هذا المستحضر صباحاً ومساءً لتأمين حاجتها من التغذية والترطيب بالإضافة إلى تنشيط دورتها الدمويّة مما يخفّف من ظهور الهالات الداكنة في صباح اليوم التالي.