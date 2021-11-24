هذه المسلسلات وتلك النجمات أبرز المؤثرين على موضة 2021

تستمد الموضة إلهامها من المجتمع المحيط بها ومن إطلالات الشخصيّات العالميّة المؤثرة. وقد شكّلت المسلسلات والنجمات أبرز مصدري إلهام لموضة 2021، حسب ما أكّدته الأبحاث التي قامت بها منصة Lyst مستفتيةً خيارات أكثر من 150 مليون متابع حول العالم. فما هي أبرز النتائج التي توصّلت إليها في هذا المجال؟

يبدو أن الخيال يتجاوز الواقع في بعض الحالات، فأكثر الشخصيّات تأثيراً في مجال موضة 2021 هم نجوم المسلسلات التي تعرض على المنصّات المتنوّعة. فقد استطاع المسلسل الكوري "لعبة الحبّار" Squid Game، الذي تمّ إطلاقه عبر منصّة "نتفليكس" في شهر سبتمبر الماضي، أن يؤثّر بشكل مباشر على اتجاهات الموضة العالميّة. فهو أعاد إحياء الزي الرياضي ذي الطابع "الريترو" الذي كان منسياً لسنوات طويلة. وقد ارتفع البحث عنه عبر الإنترنت بنسبة 97% بعد انطلاق المسلسل، فيما ارتفع البحث عن الحذاء الرياضي الأبيض الخالي من الرباط بنسبة 145%، وارتفع البحث عن البدلات الحمراء بنسبة 62%، وعن "التي شيرت" الأبيض المزيّن بالأرقام بنسبة 35%.

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من جهته، استطاع مسلسل Bridgerton الذي عُرض على منصّة "نتفليكس" أيضاً أن يُعيد طراز "الريجنسي" الذي عُرف في القرن الثامن عشر إلى الحياة مع ما يرافقه من ارتداء المشد واعتماد أزياء تزيّنها اللآلئ والعقد. وقد ترافق الاهتمام الذي عرفه هذا المسلسل مع إطلاق هاشتاغ مرافق لهذه الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي هو "Regencycore" الذي حصد على منصّة "تيك توك" وحدها خلال العام الجاري 14 مليون مشاهدة.

في نفس السياق، أعاد مسلسل The Serpent، للممثل الفرنسي ذي الأصول الجزائرية طاهر رحيم، أناقة سبعينيّات القرن الماضي إلى الواجهة. وهو كان وراء ارتفاع البحث عن السراويل ذات الأقدام الواسعة بنسبة 34%، والأوشحة المطبّعة بنسبة 13%.

ومن المسلسلات التي كان لها تأثير أيضاً على اتجاهات موضة 2021 نذكر Gossip Girl، وHalston، وEmily in Paris.

النجمات المؤثرات في 2021

لم يستطع التأثير المتصاعد للمسلسلات على اتجاهات الموضة أن يلغي تأثير النجمات في هذا المجال، فقد أظهرت الأبحاث التي قامت بها منصة Lyst أن الثوب الأصفر الذي ارتدته النجمة الأميركية زندايا في حفل الأوسكار، ويحمل توقيع دار Valentino، زاد البحث عن الأثواب الصفراء بنسبة 222% في اليوم التالي للحفل.

أما الثوب الذي ارتدته زندايا من دار Balmain في مهرجان البندقيّة السينمائي فزاد نسبة البحث عن تصاميم هذه الدار بنسبة 190%.

أما المغنية البريطانية دوا ليبا فقد رفعت البحث عن علامة Versace بنسبة 245% من خلال إطلالاتها بتصاميم تحمل توقيع هذه الدار الإيطاليّة في حفل Grammy 2021.

ومن النجوم الأكثر تأثيراً في مجال الموضة هذا العام تذكر منصّة Lyst أيضاً جاستن بيبر وزوجته هايلي، والنجمة البربادوسيّة ريهانا، والنجم البريطاني هاري ستايلز.