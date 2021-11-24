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هذه المسلسلات وتلك النجمات أبرز المؤثرين على موضة 2021

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ليلي كولنز بشخصية إميلي إن باريس
ليلي كولنز بشخصية إميلي في مسلسل "إميلي إن باريس"

هذه المسلسلات وتلك النجمات أبرز المؤثرين على موضة 2021

أعاد مسلسل "لعبة الحبّار" إحياء الزي الرياضي ذي الطابع "الريترو" وزاد من انتشار الحذاء الرياضي الأبيض الخالي من الرباط

العربية.نت - رانيا لوقا

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تستمد الموضة إلهامها من المجتمع المحيط بها ومن إطلالات الشخصيّات العالميّة المؤثرة. وقد شكّلت المسلسلات والنجمات أبرز مصدري إلهام لموضة 2021، حسب ما أكّدته الأبحاث التي قامت بها منصة Lyst مستفتيةً خيارات أكثر من 150 مليون متابع حول العالم. فما هي أبرز النتائج التي توصّلت إليها في هذا المجال؟

يبدو أن الخيال يتجاوز الواقع في بعض الحالات، فأكثر الشخصيّات تأثيراً في مجال موضة 2021 هم نجوم المسلسلات التي تعرض على المنصّات المتنوّعة. فقد استطاع المسلسل الكوري "لعبة الحبّار" Squid Game، الذي تمّ إطلاقه عبر منصّة "نتفليكس" في شهر سبتمبر الماضي، أن يؤثّر بشكل مباشر على اتجاهات الموضة العالميّة. فهو أعاد إحياء الزي الرياضي ذي الطابع "الريترو" الذي كان منسياً لسنوات طويلة. وقد ارتفع البحث عنه عبر الإنترنت بنسبة 97% بعد انطلاق المسلسل، فيما ارتفع البحث عن الحذاء الرياضي الأبيض الخالي من الرباط بنسبة 145%، وارتفع البحث عن البدلات الحمراء بنسبة 62%، وعن "التي شيرت" الأبيض المزيّن بالأرقام بنسبة 35%.

مسلسل سكويد غايم
مسلسل سكويد غايم

من جهته، استطاع مسلسل Bridgerton الذي عُرض على منصّة "نتفليكس" أيضاً أن يُعيد طراز "الريجنسي" الذي عُرف في القرن الثامن عشر إلى الحياة مع ما يرافقه من ارتداء المشد واعتماد أزياء تزيّنها اللآلئ والعقد. وقد ترافق الاهتمام الذي عرفه هذا المسلسل مع إطلاق هاشتاغ مرافق لهذه الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي هو "Regencycore" الذي حصد على منصّة "تيك توك" وحدها خلال العام الجاري 14 مليون مشاهدة.

مسلسل بريدجرتون
مسلسل بريدجرتون

في نفس السياق، أعاد مسلسل The Serpent، للممثل الفرنسي ذي الأصول الجزائرية طاهر رحيم، أناقة سبعينيّات القرن الماضي إلى الواجهة. وهو كان وراء ارتفاع البحث عن السراويل ذات الأقدام الواسعة بنسبة 34%، والأوشحة المطبّعة بنسبة 13%.

مسلسل ذي سربنت
مسلسل ذي سربنت

ومن المسلسلات التي كان لها تأثير أيضاً على اتجاهات موضة 2021 نذكر Gossip Girl، وHalston، وEmily in Paris.

مسلسل إميلي إن باريس
مسلسل إميلي إن باريس

النجمات المؤثرات في 2021

لم يستطع التأثير المتصاعد للمسلسلات على اتجاهات الموضة أن يلغي تأثير النجمات في هذا المجال، فقد أظهرت الأبحاث التي قامت بها منصة Lyst أن الثوب الأصفر الذي ارتدته النجمة الأميركية زندايا في حفل الأوسكار، ويحمل توقيع دار Valentino، زاد البحث عن الأثواب الصفراء بنسبة 222% في اليوم التالي للحفل.

زندايا بثوبها الأصفر من فالنتينو
زندايا بثوبها الأصفر من فالنتينو
زندايا بثوب من بالمان في مهرجان البندقية السينمائي
زندايا بثوب من بالمان في مهرجان البندقية السينمائي
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أما الثوب الذي ارتدته زندايا من دار Balmain في مهرجان البندقيّة السينمائي فزاد نسبة البحث عن تصاميم هذه الدار بنسبة 190%.

أما المغنية البريطانية دوا ليبا فقد رفعت البحث عن علامة Versace بنسبة 245% من خلال إطلالاتها بتصاميم تحمل توقيع هذه الدار الإيطاليّة في حفل Grammy 2021.

ومن النجوم الأكثر تأثيراً في مجال الموضة هذا العام تذكر منصّة Lyst أيضاً جاستن بيبر وزوجته هايلي، والنجمة البربادوسيّة ريهانا، والنجم البريطاني هاري ستايلز.

دوا ليبا بتصميم من فرساتشي في حفل غرامي 2021
دوا ليبا بتصميم من فرساتشي في حفل غرامي 2021
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