جنيفر لوبيز شابة في الـ52.. وهذه أسرار جمالها

تتحضر النجمة الأميركية جنيفر لوبيز، في بداية العام المقبل، لإطلاق مجموعتها الخاصة من مستحضرات العناية بالبشرة التي تحمل شعار "الجمال لا يعرف نهاية لصلاحيته". وهي تؤكد على صوابية هذا الشعار عبر إشراقها وشباب مظهرها رغم تخطيها عمر الخمسين، فما هي أسرارها التجميلية؟

أعلنت جنيفر لوبيز أن الهدف من مشروعها التجميلي هذا هو تقديم مستحضرات عناية فاخرة تكون متاحة للنساء، بحيث يتمكن من استعمالها بشكل يومي في روتينهن التجميلي. كما أكدت أن الشباب بالنسبة إليها لا يرتبط بعمر لكنه إحساس ممكن أن يرافقنا على الدوام في حال عملنا على تنميته. وتُطلق جنيفر مفهوماً جديداً للجمال لا يرتبط بزمن وبحدود، لكن بقوة الإرادة التي تنعكس إشراقاً على الإطلالة. فالجمال بالنسبة إليها هو إحساس بالقيمة الشخصية التي يمكن أن نعمل على تنميتها يوماً بعد يوم. وقد كشفت بهذه المناسبة عن المبادئ التجميلية التي تعتمدها في حياتها اليومية لتحافظ على إشراقها:

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1- تمارس التمارين الجسدية

لا تكتفي بالتدريب اليومي خلال التحضير لاستعراضاتها الفنية، إلا أنها تواظب أيضاً على الخضوع لتمرينات رياضية في المنزل تحت إشراف مدربها الخاص للحفاظ على لياقتها البدنية.



2- تستنشق زيت الليمون الهندي

تستعين بحيلة قاطعة للشهية فعالة جداً، فهي تستنشق زيت الليمون الهندي الأساسي لمدة 15 دقيقة قبل أي وجبة أساسية.

3- تتحكم بكمية الطعام التي تتناولها

تتبنى مبدأ التنويع في تناول الطعام، غير أنها تحرص على أن تكون الكميات التي تتناولها صغيرة ومحدودة.

4- تبتعد عن النشويات

تتخلى نهائياً عن تناول النشويات عندما ترغب بفقدان بعض الوزن. وتستبدلها بالخضار الورقية الخضراء، والبروكولي، والهليون.

5- تمتنع عن تناول المنبهات

تبتعد عن المشروبات المنبهة والتدخين، وهي تؤكد أنها لم تخضع لأي عمليات حقن بالبوتوكس، وأن نضارة بشرتها ناتجة عن العناية المستمرة بها وعن تبني أسلوب حياة متوازن.

6- تنظف بشرتها بنعومة

تزيل الماكياج عنها بفوط مزيلة للماكياج تحتوي على خلاصة اللافندر ذات المفعول المهدئ.

7- تحميها من الشمس

لا تخرج من المنزل بدون استعمال كريم واق من الشمس مزود بعامل حماية يبلغ 50spf.

8- تحصل على كفايتها من النوم

تحرص على النوم بين 7 و8 ساعات يومياً. وهذا ما يساهم في الحفاظ على نضارة بشرتها ويؤمن لها الطاقة التي تحتاجها خلال استعراضاتها الفنية.

9- تمارس التأمل

تمارس التأمل لمدة 20 دقيقة يومياً لمساعدتها على الاسترخاء وتحرير الضغوط التي تعاني منها في حياتها اليومية.

10- تستعين بزيت الزيتون

تُطلق على هذا الزيت تسمية "السائل الذهبي" وهي تضيفه إلى الأطباق التي تتناولها. كما تستعمله لإزالة الماكياج عن بشرتها وتغذية شعرها حتى أنه يدخل في تركيبة بعض مستحضرات علامتها التجميلية الجديدة.

11- تتبنى التفكير الإيجابي

ترفض الاستسلام للأفكار السلبية وتحرص على اعتماد مقاربة إيجابية لما يصادفها من تحديات في يومياتها. هذا بالإضافة إلى تخصيص وقت للنشاطات التي تُشعرها بالرضى والامتنان.

12- تعتمد على الانضباط

يشكل الانضباط مبدأ تعتمده في حياتها وفي روتين العناية التجميلية الذي تتبناه. وهذا ما يساهم في تحقيقها دائماً للنتائج المرجوة.