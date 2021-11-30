الموضة البريطانية تكرم آبلوه.. وتطلق جائزة ميتافيرس

شهدت مدينة لندن مساء أمس حفل توزيع جوائز الموضة البريطانيّة للعام 2021، الذي تخلّله تكريماً للمصمم الأميركي الراحل فيرجيل أبلوه وتقديراً لمجموعة من الأسماء التي تركت بصماتها على صناعة الموضة العالميّة بالإضافة إلى جائزة مخصصة للموضة الرقميّة.

يعود حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية بصيغته المباشرة للمرة الأولى منذ العام 2019 نتيجة الظروف الصحيّة التي فرضها انتشار وباء كورونا. وقد أقيم على مسرح رويال ألبرت هول بحضور مجموعة من المصممين المكرّمين ونجوم الفن والموضة، نذكر منهم: النجمة ديمي مور، نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، المغنّية دوا ليبا، العارضة شانينا شايك.

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لائحة المكرّمين

افتتح الحفل الممثل البريطاني إدريس إلبا بتكريم المصمم الأميركي فيرجيل أبلوه الذي توفي مؤخراً، عن عمر 41عاماً، نتيجة إصابته بنوع نادر من السرطان. وقد تم اختيار أبلوه ضمن مجموعة من 15 مصمم وعلامة أزياء حصلوا على لقب "قادة للتغيير" في مجال الموضة. وتتضمّن هذه القائمة أيضاً أسماء مثل: ديمنا غفاساليا مصمّم دار Balenciaga، أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي في دار Gucci، كيم جونز الذي يشغل منصب المدير الفني للأزياء النسائية والكوتور في دار Fendi ومصمم الأزياء الرجاليّة في دار Dior. وقد حصل جونز أيضاً على جائزة أفضل مصمم للعام 2021.



الممثلة المكسيكية إيزا غونزاليز بتصميم من باكو رابان النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا بتصميم من ريتشارد كوين

حصد المصمم الأميركي تومي هيلفيغر، البالغ من العمر 70 عاماً، على "جائزة الإنجاز المتميّز" تقديراً لمسيرته الطويلة التي ما زالت مستمرة في عالم الموضة. أما المصممة سيمون روشا فحصلت على "جائزة المصمم البريطاني المستقلّ"، فيما أُسندت "جائزة Trailblazer" إلى أليساندرو ميشيل مصمم دار Gucci الذي جمع بين الموضة، والفن، والثقافة في فيلم "House of Gucci" الذي تمّ إطلاقه مؤخراً.

أول جائزة للموضة الافتراضيّة

أطلق مجلس الأزياء البريطاني الذي ينظّم هذا الحفل، ولأول مرة في تاريخه، جائزة خاصة بالموضة الافتراضيّة عُرفت تحت اسم "جائزة تصميم ميتافيرس" وقد تمّ إسنادها إلى cSapphire عن تصاميمها لمنصّة ألعاب Roblox الرقميّة.



الممثلة البريطانية إيللا بالينسكا بتصميم من ريتشارد كوين الممثلة غابرييل يونيون بتصميم من فالتيتنو

إنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مجلس الأزياء البريطاني مع منصّة رقميّة وهو أعلن في بيان أصدره: "من خلال منحنا هذه الجائزة، نعترف بالتأثير العالمي القوي للموضة الافتراضيّة على المجتمعات في أنحاء العالم، فهي قادرة على خلق اتجاهات جديدة في عالم الموضة وإيجاد فرص مدهشة توفّرها للمبدعين من جيل الشباب". وقد قامت منصة Roblox احتفالاً بمناسبة توزيع جوائز الموضة البريطانية باستحداث تجربة رقميّة تقوم على استحضار أجواء هذا المهرجان. ويمكن لزوّار هذه المنصّة شراء مجموعة من التصاميم الافتراضية، صممت خصيصاً لهذه المناسبة وتحمل توقيع دار Gucci، يعود ريعها إلى دعم صناعة الموضة البريطانية.