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رغم الغياب.. حضور فيرجيل أبلوه كان طاغياً بعرض ميامي

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شعار فيرجيل كان هنا يضيء سماء ميامي
شعار فيرجيل كان هنا يضيء سماء ميامي

رغم الغياب.. حضور فيرجيل أبلوه كان طاغياً بعرض ميامي

العربية.نت- رانيا لوقا

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شهدت مدينة ميامي الأميركية مساء أمس، آخر عرض للأزياء الرجاليّة كان يعمل على تحضيره المصمم فيرجيل أبلوه لدار Louis Vuitton قبل وفاته. وقد تحوّل هذا العرض الذي حمل عنوان "فيرجيل كان هنا" Virgil was here إلى مناسبة للاحتفال بإبداع هذا المصمم الاستثنائي والحزن على فراقه.

لم يخرج عالم الموضة حتى الآن من صدمة الرحيل المفاجئ للمصمم الأميركي فيرجيل أبلوه يوم الأحد الماضي، بعد صراع صامت مع سرطان نادر في القلب. وقد تحوّل العرض الأخير الذي كان هذا المصمم يحضّر لتقديمه في ميامي إلى تكريم لإبداعه في مجالات الموضة، والفن، والثقافة.

أولى فيرجيل قبل رحيله أهمية كبيرة لهذا العرض، كونه الأول لدار Louis Vuitton في الولايات المتحدة الأميركية، وقد عمل على التحضير له لشهور طويلة. انطلق هذا الحدث التذكاري مع ارتفاع منطاد هواء ساخن أحمر ظهر فوق ملعب مشاة البحريّة في ميامي. وقد كان بين الحضور النجمة ريهانا، والمغني كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان، والعارضة بيللا حديد، والنجم جو جوناس، والنجم فاريل ويليامز. وقد وصلوا إلى مكان العرض بيخوت تزيّنت بلوغو LV.

وتضمّن العرض تقديم مجموعة دار Louis Vuitton الرجالية لربيع 2022، التي تميّزت بكونها مليئة بالحيوية والألوان القويّة. وقد سخّر أبلوه خبراته في مجال الهندسة، وتنسيق الموسيقى، وتصميم الأثاث، والتصوير لتنفيذ هذه المجموعة التي تضمّنت العديد من الأزياء الكاجوال والبدلات الرياضيّة. وقد بدت بعض إطلالاتها الرجاليّة مطعّمة باللمسات الأنثوية.

وقد انتهى العرض بتسجيل صوتيّ لأبلوه يقول فيه: "لا توجد أبداً حدود، فالحياة قصيرة. لا تقضي نهاراً واحداً بالتفكير فيما سيقوله الناس عن قدرتك على فعل الأمور بل فكّر جيداً بما يمكنك فعله. وتلاه إطلاق ألعاب ناريّة كتحيّة لحيوية هذا المصمم، وتفاؤله، وإبداعه، وأخلاقياته العالية.

تصاميم من عرض أزياء لويس فويتون الرجالية لربيع 2022
  • تصاميم من عرض أزياء لويس فويتون الرجالية لربيع 2022
  • النجم فاريل ويليامز، ومغني الراب كاني ويست وابنته نورث وزوجته كيم كارداشيان بين الحضور
2 صور
تصاميم من عرض أزياء لويس فويتون الرجالية لربيع 2022
تصاميم من عرض أزياء لويس فويتون الرجالية لربيع 2022
النجم فاريل ويليامز، ومغني الراب كاني ويست وابنته نورث وزوجته كيم كارداشيان بين الحضور
النجم فاريل ويليامز، ومغني الراب كاني ويست وابنته نورث وزوجته كيم كارداشيان بين الحضور
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