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هذه أول مجلة تمنع استعمال الفراء في كل نسخها العالمية

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الإعلان عن الإقلاع عن استعمال الصور التي تحتوي على الفرو في جميع نسخ مجلة إيل

هذه أول مجلة تمنع استعمال الفراء في كل نسخها العالمية

تُعتبر Elle من أعرق المجلات النسائية التي تنتشر طبعاتها في أنحاء العالم وبلغات مختلفة

العربية.نت- رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

اتخذت مجلة Elle قراراً ريادياً جريئاً في مجال حماية البيئة والثروة الحيوانية العالمية، إذ أعلنت مؤخراً عن منع استعمال الفراء في نسخها الـ45 المنتشرة حول العالم وما يرتبط بها من مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُعتبر Elle من أعرق المجلات النسائية التي تنتشر طبعاتها في أنحاء العالم وبلغات مختلفة. وهي أول مطبوعة تتخذ قرار منع ظهور الفراء على صفحاتها الورقيّة والرقميّة. وقد علّلت قراراها هذا بأنه ناتج عن أن استعمال الفراء الحيواني لم يعد يتماشى مع قيمها ورغبات قرائها، وأنه حان الوقت لرفض هذا النوع من العنف الذي يطال الحيوانات.

غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها الفرنسية
  • غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها الفرنسية
  • غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من النسخة الكورية لمجلة إيل
  • غلاف عدد شهر ديسمبر من مجلة إيل بنسختها الهندية
  • غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها اليونانية
4 صور
غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها الفرنسية
غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها الفرنسية
غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من النسخة الكورية لمجلة إيل
غلاف عدد شهر نوفمبر الماضي من النسخة الكورية لمجلة إيل
غلاف عدد شهر ديسمبر من مجلة إيل بنسختها الهندية
غلاف عدد شهر ديسمبر من مجلة إيل بنسختها الهندية
غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها اليونانية
غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها اليونانية

تمّ الإعلان عن هذا القرار خلال مناسبة Business of Fashion Voices 2021 التي اُقيمت مؤخراً في منطقة أوكسفوردشاير البريطانية، والهدف منه هو التوصل إلى مستقبل خالٍ من استعمال فراء الحيوانات في مجال الموضة ودعم الإقبال على البدائل المستدامة والمبتكرة للفراء بالإضافة إلى تعزيز صناعة أزياء أكثر إنسانية.

انطلقت مجلة Elle من فرنسا في العام 1945، وتعود ملكيّتها إلى مجموعة وسائل الإعلام الفرنسيّة Lagarde. يُقدّر عدد قرائها بحوالي 33 مليونا، كما لديها حوالي 100 مليون زائر شهري على الإنترنت. وقد أصبح قرار منعها لاستخدام الفراء نافذاً في 13 من طبعاتها حتى الآن، وهناك 20 طبعة ستبدأ بتنفيذه منذ أول يناير المقبل أما الطبعات الـ12 المتبقية فأعلنت أنها ستضعه قيد التنفيذ بدءاً من أول يناير 2023.

سبق مجلة Elle باتخاذ هذا القرار أسماء كبيرة في مجال صناعة الموضة على الصعيد العالمي، منها في العام 2018، دار Michael kors الأميركية ودار Gucci الإيطالية التي قامت حينها ببيع مخزونها من الفراء في مزاد علنيّ وتبرّعت بعائدات هذا المزاد لجمعيّات رعاية الحيوانات.

غلاف عدد نوفمبر من مجلة إيل بنسختها الأسترالية
  • غلاف عدد نوفمبر من مجلة إيل بنسختها الأسترالية
  • غلاف عدد ديسمبر الحالي من النسخة الأميركية لمجلة إيل
  • غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها الإيطالية
  • غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها البريطانية
  • غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها العربية
5 صور
غلاف عدد نوفمبر من مجلة إيل بنسختها الأسترالية
غلاف عدد نوفمبر من مجلة إيل بنسختها الأسترالية
غلاف عدد ديسمبر الحالي من النسخة الأميركية لمجلة إيل
غلاف عدد ديسمبر الحالي من النسخة الأميركية لمجلة إيل
غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها الإيطالية
غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها الإيطالية
غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها البريطانية
غلاف عدد نوفمبر الماضي من مجلة إيل بنسختها البريطانية
غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها العربية
غلاف العدد الأخير من مجلة إيل بنسختها العربية

وكانت مجموعة Kering العالميّة المتخصصة بالسلع الفاخرة قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أن جميع علاماتها التجارية ستنضمّ إلى Gucci في هذه الخطوة. أما دار Prada فأعلنت توقفها عن استعمال الفراء منذ العام 2020 واتخذت دار Burberry قرارًا مماثلاً في العام 2018.

هذه الخطوة مرشّحة للتوسّع لتطال مطبوعات ودور أزياء أخرى مما سيجعل من استعمال الفراء الحيواني منقرضاً في مجال صناعة الموضة خلال السنوات المقبلة.

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