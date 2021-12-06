إطلالات مخيّبة للآمال في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

يبدو أن نجمات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43 اتفقن على اعتماد إطلالات غير موفّقة في ختامه، الذي افتقر إلى الأناقة والتميّز. تعرفوا على بعضها فيما يلي:

- تُعتبر إطلالة الممثلة هدى الإتربي من بين الإطلالات القليلة المقبولة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي. فهي اعتمدت ثوباً أحمر بكتف واحدة حمل توقيع المصمم نجا سعادة ونسقته مع مجوهرات ماسيّة من Yessayan.

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- اختارت النجمة إلهام شاهين ثوباً أسود تزيّن بالأزرار الأماميّة وبالأزهار التي غطّت كمّيه، كما حملت بيدها مشلح من الفرو الأسود. تصميم ثوبها لم يكن عصرياً أما قصاته فتسببت بإبراز جميع عيوب جسمها.

- يمكن اعتبار التصميم الذي ظهرت به النجمة الأردنية صبا مبارك مساء أمس من أسوأ الإطلالات التي اعتمدتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. فثوبها الذي اختلط فيه لونا الأزرق والأخضر بدا مبالغاً به من حيث حجم التنورة أو التفاصيل التي ظهرت على الكتف والخصر.



صبا مبارك إلهاام شاهين

- اعتمدت الممثلة المصرية هنا شيحا إحدى أسوأ الإطلالات التي ظهرت على مدار هذا المهرجان بنسخته الـ43. وقد تميّز ثوبها بالمبالغة في التصميم والتفاصيل الأماميّة والخلفيّة. ترافق هذا الثوب مع قفازات سوداء طويلة وحمل توقيع دار Maison Saedi.

- بدت إطلالة الممثلة نيللي كريم مقبولة، مقارنةً مع الإطلالات السيئة التي ظهرت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي. وقد اعتمدت ثوباً باللون الأسود تميّز بتنورته المنسدلة والقماش الشفاف الذي غطّى الصدر والكمّين الطويلين.



هنا شيحا نيللي كريم

- اختارت الممثلة أمينة خليل ثوباً أسود تزيّن بالدانتيل، والكشاكش، والحبيبات البرّاقة. إطلالتها هذه اعتبرت من بين الإطلالات المقبولة في الحفل رغم أنها بدت مستهلكة ولم تحمل أي جديد.

- اعتمدت النجمة أروى جودة ثوباً باللون الكحلي دخلت عليه لمسات فضيّة وذهبيّة في قسمه العلوي. وقد حملت إطلالتها توقيع Maison Saedi.



أروى جودة أمينة خليل

- اختارت النجمة ناهد السباعي ثوباً باللون الأسود خيّمت عليه المبالغة في التطريز، وقد ترافق مع "كاب" من التول انسدل من الكتفين ليلامس الأرض.

- اعتمدت النجمة السوريّة سوزان نجم الدين إطلالة باللون الأبيض بدت غير متوازنة من حيث المبالغة بالأفكار والتفاصيل التي بدت غير متناسقة مع بعضها البعض.





ناهد السباعي مريم الخشت سوزان نجم الدين

- بدت إطلالة الممثلة مريم الخشت غير موفّقة وتفتقر إلى الأناقة إن من حيث اختيار خامة الثوب أو تصميمه.