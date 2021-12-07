فعالية GFX للموضة المستدامة تصل قريباً إلى الرياض

تنضم المملكة العربية السعودية إلى حركة الأزياء المستدامة مع تنظيمها لحدث "تبادل الأزياء العالميّة" Global Fashion Exchange الذي يُقام في مدينة الرياض يومي 11 و12 ديسمبر الجاري. وذلك تماشياً مع اتجاه دعم الاستدامة في مجال الموضة الذي يتوسع عالمياً يوماً بعد يوم.

يأتي هذا الحدث وليد تعاون بين حركة الأزياء المستدامة من جهة وهيئة الأزياء السعودية ومنصة مستقبل الأزياء السعودية من جهة أخرى. وهو يعتمد على التبادل والمشاركة بورش تناقش أهم المواضيع المتعلّقة باستدامة الموضة.

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- فرصة للتبادل:

تُشكّل هذه الفعالية فرصة لتبادل الأزياء، والأكسسوارات، والأحذية بشكل مجّاني حفاظاً على مفهوم الاستدامة في مجال صناعة الموضة. وهي تدعو إلى إعادة تدوير المنتجات بهدف الحدّ من التلوث الناتج عن الاستهلاك المفرط في هذا المجال.

يأمل منظّمو هذا الحدث بأن يتمكنوا من نشر الوعي حول خطورة استهلاك "الموضة السريعة" أو ما يُعرف بتسمية Fast Fashion الذي يقوم على تكرار خطوات الشراء، الارتداء، ثم رمي السلع. وهم يقومون بتسليط الضوء على أهمية تبنّي مبدأ الاستدامة عند الاستهلاك بهدف التحضير لبناء مستقبل أقل تلوثاً.

- حياة جديدة:

تهدف هذه الفعالية إلى تحريك مليارات قطع الملابس والأكسسوارات غير المستخدمة والتي تبلغ كلفتها ملايين الدولارات. وتحرص فعالية تبادل الأزياء العالميّة Global Fashion Exchange على إعطاء حياة جديدة لهذه القطع، كما تبني روابط بين الأشخاص الذين يجتمعون على حب الموضة.

تأسست هذه المبادرة العالميّة في العام 2013 وهي تتعاون مع الشركات العالميّة المصنّعة للموضة بهدف معالجة نفايات هذه الصناعة. كما أنها تنظّم فعاليات تسمح للجمهور في مجال الاستدامة من خلال مبدأ المبادلة الذي يخلق عادات جديدة تنعكس إيجاباً على حياة الناس والكوكب الذي نعيش فيه.

- كيفيّة المشاركة:

سيتمكّن زوار #GFXRIYADH من الاطلاع على تصاميم محليّة ودوليّة تركّز على التقنيّات المستدامة والتجديديّة، بالإضافة إلى مقابلة أشخاص يتمتعون بالحماس لجعل العالم مكاناً أفضل.

للمشاركة بهذه الفعالية التي تُقام لأول مرة في مدينة الرياض، يُطلب من المشارك التسجيل للحصول على تذكرة تمنح حاملها مدة ساعتان للتبضّع. على كل مشارك أن يُحضر معه على الأقل قطعة ملابس واحدة نظيفة وصالحة للمبادلة، وهو يكسب مقابلها رمزاً يمكن أن يبدّله بملابس أخرى من المعروضة في الفعالية. وكلما زاد التبرع بالملابس والأكسسوارات يمكن الحصول على رموز قابلة للتبديل بقطع أخرى.