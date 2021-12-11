عرض "ديور" اللندني الجديد يخرج من كتاب عمره 64 عاماً

قدّمت دار Dior عرضها من الملابس الرجاليّة الخاصة بخريف 2022 في مدينة لندن. وقد جاءت هذه المجموعة العصريّة مستوحاة من كتاب يحمل توقيع الأديب الأميركي جاك كيرواك تمّ إصداره في1957، وهو العام نفسه الذي توفّي خلاله مؤسس الدار الراحل كريستيان ديور.

عاد كيم جونز، المدير الإبداعي الحالي للأزياء الرجالية في دار Dior إلى مسقط رأسه لندن لتقديم مجموعته الخاصة بخريف 2022. واللافت كان بحثه في مجال الأدب عن أفكار لتصاميم عصريّة ذات طابع مستقبلي.

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تزيّن مدرج العرض بحوالي 80 متراً من مخطوطة كتاب "على الطريق" On the Road للكاتب جاك كيرواك الذي شكّل خلفيّة مثاليّة لمجموعة من التصاميم جمعت بين الإرث العريق والابتكار اللا محدود. وهي صفات يتشارك بها صاحب هذه الرواية مع مؤسس دار Dior.

وأراد كيم جونز من خلال هذه المجموعة الإحتفال بالخيال المتجدّد والتعامل مع حرفة الخياطة بوجهات نظر مختلفة. وهو استحضر شخصيّتي الكاتب جاك كيرواك والمصمم كريستيان ديور كونهما استمدّا الوحي من الثقافات المختلفة لتقديم مفاهيم جديدة. جاءت هذه المجموعة غنيّة بالتصاميم التي تجمع بين أناقة الخياطة الفرنسيّة والطابع المريح والمعاصر للأزياء الأميركيّة، فتضمّنت: معاطف مصنوعة من التويد، وكنرات تزيّنها الحياكة الاسكتلنديّة، أوشحة حريريّة مطبّعة، وسراويل من الدنيم المغسول، وسترات بطبعة المربعات المطرزة بالترتر، وأنواع مبتكرة من الجلود استعملت للسترات والأكسسوارات بما فيها الحقائب الرجاليّة التي رافقت العديد من الإطلالات.

واستعان كيم جونز أيضاً بأقمشة النايلون المعاد تدويرها لتنفيذ سترات تزيّنت بالتطريزات والألوان الباستيليّة دون أن يغيب عنها اللون الرمادي الخاص بدار Dior. وهو قدّم بذلك مزيجاً من إرث الدار والتقنّيّة المعتمدة في مجال التصاميم الراقية مع تكنولوجيا المستقبل. وهذا ما يجعل من تصاميمه عابرة للزمن وقادرة على تقديم صورة جديدة للرجل العصري تواكب بحثه الدائم عن التميّز.