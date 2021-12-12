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بانكسي يصمم "تي شيرت" للبيع للعامة.. وهذه الرسالة منه

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التي شيرت الذي صممه بانكسي

بانكسي يصمم "تي شيرت" للبيع للعامة.. وهذه الرسالة منه

ريع المبيعات سيخصص لمساندة 4 أشخاص ملاحقين قضائياً في بريطانيا بسبب إسقاط تمثال لتاجر رقيق

لندن – أسوشييتد برس

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اصطف المئات يوم السبت في مدينة بريستول الإنجليزية للحصول على أحدث عمل لفنان الشارع المراوغ بانكسي، وهو قميص "تي شيرت" تم تصميمه لمساندة أربعة أشخاص ملاحقين قضائياً بسبب إسقاط تمثال لتاجر رقيق.

وكُتبت على القميص الرمادي اللون كلمة "بريستول" فوق رسم لقاعدة فارغة كان منصوباً عليها تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون (الذي عاش في القرن السابع عشر)، وحبل يتدلى منه وحطام متناثر حوله.

تمثال كولستون في بريستول
تمثال كولستون في بريستول

وكان متظاهرون مناهضون للعنصرية قد قاموا بإسقاط التمثال وإلقائه في ميناء بريستول في يونيو 2020 وسط احتجاجات عالمية أشعلها مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض.

ووجِّهت اتهامات لأربعة أشخاص بإسقاط التمثال، وستجري محاكمتهم الأسبوع المقبل.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن بانكسي يوم الجمعة قائلاً: "صنعت بعض القمصان التذكارية بهذه المناسبة، وهي متوفرة في منافذ مختلفة في المدينة بدءاً من الغد. كل العائدات ستوجَّه لنصرة المتهمين".

التي شيرت الذي صممه بانكسي
التي شيرت الذي صممه بانكسي
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وأضاف أن سعر القميص 25 جنيهاً إسترلينياً، وأنه لا يحق لأي شخص الحصول على أكثر من قميص واحد.

ولم يتسن أبدا تأكيد هوية بانكسي، إلا أنه اشتهر برسوماته على جدران وجسور مدينة بريستول الساحلية جنوب غربي إنجلترا. وبيعت بعض أعماله بملايين الدولارات في مزادات.

يذكر أن تاجر الرقيق كولستون جمع ثروة من نقل عبيد أفارقة عبر المحيط الأطلسي إلى الأميركتين على متن سفن انطلقت من بريستول. وسمي العديد من شوارع المدينة باسمه، وأعيد تسمية بعضها منذ أثار إسقاط تمثاله جدلاً حول العنصرية.

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