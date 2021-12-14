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أناقتك من وحي نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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درة زروق

أناقتك من وحي نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

العربية.نت - رانيا لوقا

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تكثُر الاحتفالات في فترة نهاية العام، ويزداد الطلب على أزياء المناسبات والسهرات. فإذا كنتِ تبحثين عن أفكار جديدة لإطلالتكِ، نقدم لكِ فيما يلي أحدث ما اعتمدته النجمات من تصاميم احتفالية خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مؤخراً في مدينة جدة السعودية.

اختارت النجمات إطلالاتهن بعناية خلال فعاليات المهرجان بنسخته الأولى. وقد ساعدهن في العديد من الأحيان خبراء في المظهر حرصوا على الجمع بين الذوق الشخصي لكل نجمة، خصائص جسمها، وموضة الموسم. فكيف بدت أجمل الإطلالات عليهن؟

إطلالات مخيّبة للآمال في ختام مهرجان القاهرة السينمائي العربية ستايل إطلالات مخيّبة للآمال في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

اعتمدت النجمة الإماراتية ميساء مغربي إطلالة كلاسيكية فخمة تألفت من ثوب مخملي باللون البرغندي من توقيع المصممة الكويتية بزة الزومان، نسقته مع حقيبة باللون نفسه ومجوهرات مرصعة بالماس والزمرد من توقيع المصمم فواز غريوزي الراعي الرسمي للمهرجان.

النجمة ميساء مغربي والمصمم فواز غريوزي
النجمة ميساء مغربي والمصمم فواز غريوزي

تألقت النجمة التونسية درّة زروق بثوب باللون الأزرق الملكي من مجموعة Tony Ward للأزياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2021-2022. وقد ترافق ثوبها مع "كاب" باللون نفسه، وكمّلت إطلالتها بأقراط ماسية وحقيبة يد باللون الأزرق الفاتح تزينت بالريش.

اختارت النجمة المصرية ياسمين صبري إطلالة ذات طابع رومنسي حملت توقيع دار Rami Kadi وتألفت من ثوب باللون الزهري الفاتح رافقه "كاب" شفاف تزين بالريش كما كملت إطلالتها بمجوهرات ماسية من Cartier.

ياسمين صبري
ياسمين صبري

اعتمدت الإعلاميّة ريا أبي راشد ثوباً باللون الأحمر تزين بالتطريز العصري وعقدة عند العنق. حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad، وقد نسقتها مع أساور، وخواتم، وأقراط من Bulgari.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

اختارت النجمة التونسية هند صبري إطلالة درامية باللون الأسود زينها الريش الكثيف عند طرفي الكمين. وقد نسقتها مع خواتم وأقراط من تصميم فواز غريوزي.

هند صبري
هند صبري

بدت العارضة نعومي كامبل مشرقة على البساط الأحمر لمهرجان البحر الأحمر السينمائي. وقد اعتمدت للمناسبة ثوباً مغطى بالتطريز الفضي في القسم العلوي رافقه وشاح من الموسلين غطى الكتفين.

نعومي كامبل
نعومي كامبل

اختارت النجمة المصرية أروى جودة الظهور بتصميم فوقه عباية بيضاء تزينت باللمسات الذهبية. وقد نسقت إطلالتها مع حقيبة وأقراط ذهبية أيضاً.

أروى جودة
أروى جودة

اعتمدت النجمة المصرية سلمى أبو ضيف إطلالة لافتة تألفت من جامبسوت أسود تزين بالتطريز الذهبي الكثيف الذي اتخذ شكل شراريب منسدلة. وقد بدا هذا التصميم متناسقاً مع أسلوبها وشكل جسمها.

سلمى أبوضيف
سلمى أبوضيف

اختارت المخرجة والممثلة السعودية فاطمة البنوي ثوباً باللون الفضي غطاه التطريز، وبدا لافتاً بأناقته. وقد نسقته مع حقيبة سهرة باللون نفسه ومجوهرات ماسية ناعمة.

فاطة البنوي
فاطة البنوي

بدت النجمة المصرية ليلى علوي متألقة بثوب أسود عاري الكتفين من Georges Chakra، رافقه "كاب" انسدل من كميه. وقد نسقته مع مجوهرات من الماس والزمرد من توقيع دار فواز غريوزي.

ليلى علوي
ليلى علوي

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