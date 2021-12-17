بالصور.. معرض 100 براند سعودي لأول مرة في الرياض

يُقام معرض "100 براند سعودي" ضمن فعاليات مستقبل الأزياء التي تشهدها مدينة الرياض. وهو يلقي الضوء على رحلة مئة من علامات الموضة التي تمّ اختيارها على أنها الأفضل من بين 1500 قدّمت للمشاركة في برنامجه.









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واهتمّت هيئة الأزياء السعوديّة بتنظيم معرض التراث السعودي الذي يُقام حالياً في الفاينانشال بلازا بمركز الملك عبدالله المالي "كافاد KAFD" في الرياض. وهو من المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع الأزياء والنهوض بمقوماته، بالإضافة إلى دعم المصممين السعوديين وفتح أبواب جديدة أمامهم.





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ويأتي هذا المعرض بعد 6 أشهر على إطلاق هيئة الأزياء لبرنامجها التوجيهي "100 براند سعودي" الذي حدّدت عبره المتأهلين للتصفيات النهائية من بين 1500 علامة سعوديّة قدّمت للمشاركة بهذا البرنامج.

ومن أبرز فعاليات برنامج "100 براند سعودي" نذكر:

- تنظيم قمّة مستقبل الأزياء بحضور رموز من مجتمع الأزياء المحلّي، والإقليمي، والعالمي، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الأزياء وبناء أطر تنظيميّة قويّة تدعم المواهب الصاعدة في هذا المجال.

- تنظيم فعالية GFX Riyadh التي تضمّنت سلسلة من ورش العمل والنشاطات التي سلّطت الضوء على أهميّة الاستدامة في مجال الأزياء.





قفطان من تصميم مهى العنقري ملتقى مستقبل الأزياء ياتاغان جولري

- تنظيم دورات تدريبيّة وإرشاديّة بالإضافة إلى ورش عمل تتناول مفاهيم العلامات التجاريّة، ومهارات القيادة، وعلاقة الموضة بالتكنولوجيا.

- تنظيم معرض "100 براند سعودي" الذي يُمثّل رحلة بين أزياء الماضي والحاضر والمستقبل، مقدماً فرصة لاستكشاف تصاميم مميّزة بطابع التراث السعودي العريق، بالإضافة إلى التعرف على مواهب جديدة بهدف تطوير قطاع الأزياء في السعوديّة، وتمكين العاملين في هذا المجال من مبدعين ومستثمرين.