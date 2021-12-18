10 إطلالات استحقّت لقب "الأكثر تميّزاً في عام 2021"

شكّل العام الجاري فرصة لعودة الاحتفالات والمهرجانات العالميّة المباشرة، بعد غيابها في الفترة السابقة نتيجة الوضع الصحّي الذي فرضته جائحة كورونا. وقد رصدنا العديد من الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر، واخترنا منها 10 تستحق لقب "الأكثر تميّزاً في عام 2021".

- كان آخر هذه الإطلالات تلك التي اعتمدتها النجمة الأميركيّة جينيفر لاورنس في الخامس من الشهر الجاري، حيث ظهرت في الفترة الأخيرة من حملها بكامل إشراقها في حفل للترويج لفيلمها الأخير على منصّة Netflix. وقد تألّقت بثوب باللون الذهبي تزيّن بالشراريب الطويلة وحمل توقيع دار Dior.

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- اختارت لايدي غاغا إطلالة دراميّة باللون البنفسجي حملت توقيع دار Gucci، للظهور في العرض الأول لفيلم House of Gucci في لندن خلال شهر نوفمبر الماضي.

- ظهرت دوقة كامبريدج كايت ميدلتون بأجمل إطلالاتها هذا العام خلال العرض الأول لفيلم جايمس بوند الأخير الذي حمل عنوان No Time to Die. وهي اعتمدت ثوباً باللون الذهبي تزيّن بتصميم "الكاب" من الخلف وحمل توقيع المصممة البريطانيّة جيني بيكهام.

- تألقت بيونسيه بإحدى أجمل إطلالاتها في هذا العام خلال حفل توزيع جوائز الغرامي للعام 2021، خلال شهر مارس الماضي. وهي ارتدت ثوباَ معدنياً باللون الفضي حمل توقيع المصمم ريكاردو تيسكي لدار Burberry. وقد كمّلت إطلالتها بأكسسوار للرأس يشبه العمامة.

- بدت النجمة شارون ستون مشرقة على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي، الذي أُقيم في شهر يوليو الماضي. وقد اختارت للمناسبة ثوباً أميرياً من التول الأزرق تزيّن بالأزهار الملوّنة وحمل توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة.

- تألقت النجمة جينيفر لوبيز بكاب تزيّنه الأزهار وتاج نسّقتهما مع سروال و"كروب توب" لدى حضورها عرض دار Dolce&Gabbana في أغسطس الماضي بمدينة البندقيّة.

- كانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان صاحبة أكثر الإطلالات المثيرة للجدل هذا العام. وقد تعاونت مع دار Balenciaga التي صمّمت لها رداءً أسود غطاها من الرأس إلى أسفل القدمين مروراً بالوجه للدلالة على أهميّة أن يكون الحضور أقوى من تفاصيل الإطلالة.

- شاركت النجمة أنجيلينا جولي في مهرجان روما السينمائي خلال شهر أكتوبر الماضي، بهدف الترويج لفيلمها الأخير Eternals. وقد تألّقت للمناسبة بثوب باللون الفضي المعدني حمل توقيع دار Versace.

- لفتت النجمة كاتي بيري الأنظار بثوب باللون الليلكي من توقيع Schiaparelli تميّز بتنورته الكبيرة وكمّين ضخمين، وذلك في حفل Variety’s Power of Woman الذي أقيم في لوس أنجلوسخلال شهر سبتمبر الماضي.

- اعتمدت النجمة سلمى حايك ثوباً ذهبياً جمع بين الخطوط الكلاسيكيّة والطابع العصري، وذلك لدى مشاركتها في العرض الأول لفيلم House of Gucci في لندن. وكان من الطبيعي أن تحمل إطلالتها توقيع دار Gucci بهذه المناسبة.