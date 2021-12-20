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ثوب ميغان ماركل يفتتح مجموعة "كارولينا هيريرا" الجديدة

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ميغان بالثوب الأحمر الذي افتتح مجموعة كارولينا هيريرا ترافق زوجها الأمير هاري

ثوب ميغان ماركل يفتتح مجموعة "كارولينا هيريرا" الجديدة

العربية.نت - رانيا لوقا

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بدت مجموعة Carolina Herrera التحضيرية لخريف 2022 احتفاليّة بامتياز ومُفعمة بالحيوية والحياة. حتى إن دوقة كامبردج، ميغان ماركل، اختارت أحد تصاميمها لتتألق به في المناسبة العامة الوحيدة التي ظهرت بها خلال العام الجاري.

تضمّنت مجموعة Carolina Herrera التحضيريّة لخريف 2022 حوالي 60 إطلالة استوحاها المدير الإبداعي في الدار ويس غوردن من فن الرقص بأنماطه المختلفة. فقد ابتكر غوردن مؤخراً أزياءً خاصة بالعرض الخريفي لمسرح الباليه الأميركي. وقد تأثّر كثيراً برقّة هذا الفن وحيويته، وقرّر أن يستوحي مجموعته الجديدة من أزياء راقصات الباليه وراقصات الفلامنكو.

الطابع الدرامي خيّم على الإطلالات من حيث الحجم والتفاصيل التي أضفت حيويّة لافتة على الأزياء، وقد تناسقت بامتياز مع الألوان المشرقة التي اعتُمدت لتنفيذ التصاميم، وأبرزها: الأحمر، والوردي، والأخضر، والأزرق، والذهبي، والأصفر، والبنفسجي، والفضي. أما اللون الأسود فحافظ على مكانة مميّزة في هذه التصاميم ليواكب برصانته حيويّة الألوان المشرقة.

قدّمت دار Carolina Herrera مجموعتها الجديدة على شكل كتاب للتصميم أو ما يُعرف باسم LookBook . وهو افتُتح بثوب أحمر اكتسب شهرة كبيرة حتى قبل عرض المجموعة، إذ سبق أن ظهرت به دوقة ساسيكس ميغان ماركل في حفل "تحيّة للحريّة" Salute to Freedom الذي أُقيم بمدينة نيويورك خلال شهر نوفمبر الماضي.

تُشكّل الوفرة عنصراً أساسياً في تصاميم Carolina Herrera. وقد كانت بارزة في هذه المجموعة من خلال التنانير الضخمة، الأكمام الواسعة، الكشاكش المتعدّدة الطبقات، والأزهار العملاقة التي أضفت حيوية وطابعاً شبابياً محبباً على الإطلالات. تعرفوا على بعضها فيما يلي.

  • الإطلالة التي افتتحت المجموعة وسبق أن ارتدتها ميغان ماركل في شهر نوفمبر الماضي
10 صور
الإطلالة التي افتتحت المجموعة وسبق أن ارتدتها ميغان ماركل في شهر نوفمبر الماضي
الإطلالة التي افتتحت المجموعة وسبق أن ارتدتها ميغان ماركل في شهر نوفمبر الماضي
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